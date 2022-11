Professione fotografo: la guida dell'esperta

Immortalare istanti unici e irripetibili: questo è il bello della fotografia, che sia per ricordarli negli anni a venire oppure per condividerli con il mondo. Tuttavia, non basta una macchina fotografica a fare un professionista. Servono tecnica, colpo d'occhio, creatività per catturare quegli attimi e riuscire a rappresentarli al meglio.

Insomma: la professione del fotografo non è così semplice come può sembrare, specialmente se orientata ai viaggi o alla categoria "lifestyle". È proprio per aiutare fotografi in erba che Julia Nimke, celebre fotografa, ha deciso di realizzare un corso in 18 lezioni per insegnare a scattare foto impressionanti di contesti sia urbani che naturali, capaci di raccontare una storia.

Cosa imparerai durante il corso

Julia è una fotografa tedesca molto nota sui social network che ha avuto la possibilità di vivere un'esperienza all'Adobe Creative Residency. Nel suo corso da 18 videolezioni (durata complessiva di 2 ore e 46 minuti) toccherà diversi punti della fotografia di viaggio. Mentre cammina per le strade di Madrid, la professionista spiegherà come fotografare in presenza di diverse condizioni di illuminazione, poi affronterà i concetti di composizione e prospettiva, concentrandosi sull'uso dei diversi obiettivi - dal grandangolo al 50 mm fino al teleobiettivo.

Ampio spazio è dedicato alla post-produzione fotografica: trucchi, accorgimenti, consigli e tanto altro per editare le immagini in Adobe Lightroom. L'obiettivo di Julia è spiegare ai propri studenti come valorizzare al massimo il proprio lavoro, facendolo conoscere al grande pubblico e andando alla ricerca di nuovi elementi. Perciò alcune lezioni sono dedicate proprio alla creazione di un portfolio attraente, che consenta di esibire i propri migliori scatti online in modo ottimale.

Il corso è pensato per chiunque sia interessato alla fotografia e voglia migliorare le proprie abilità per attrarre nuovi clienti. Nessun requisito particolare richiesto: basteranno una fotocamera e l'accesso a software di editing, come Adobe Lightroom Classic. Si tratta di un corso adatto a tutti, anche coloro che partono da un livello principiante, e offre ben 21 risorse aggiuntive disponibili a tutti. «Fotografia di viaggio e lifestyle» di Julia Nimke è in offerta al 67% di sconto per un periodo di tempo limitato: approfittane subito cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.