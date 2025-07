Procura francese indaga su X ed Elon Musk: rischio mandato d’arresto internazionale

La crescente tensione tra le autorità francesi e il colosso dei social media statunitense si trasforma in un nuovo capitolo: la procura francese ha infatti avviato una formale indagine penale contro X e il suo proprietario Elon Musk. Un’escalation che mette in discussione non solo la governance delle piattaforme digitali, ma anche gli equilibri geopolitici tra Europa e Stati Uniti, alimentando il dibattito su privacy, sicurezza e libertà di espressione.

L’inchiesta, affidata alla polizia giudiziaria di Parigi, è partita da una serie di denunce depositate lo scorso gennaio da un parlamentare e da un alto funzionario francese. Al centro delle accuse vi sarebbero episodi di condotta criminale riconducibili a interferenza organizzata nei sistemi di elaborazione dati e estrazione fraudolenta dei dati dagli archivi informatici, reati che la magistratura d’Oltralpe considera di particolare gravità e che potrebbero avere ricadute di vasta portata sull’ecosistema digitale europeo.

Disinformazione e crescita di gruppi politici reazionari

Secondo fonti vicine all’inchiesta, le autorità sospettano che la piattaforma sia stata utilizzata non solo per la raccolta illecita di informazioni, ma anche per favorire indirettamente la crescita di gruppi di destra in Francia, tramite campagne di disinformazione e amplificazione di contenuti politici mirati. Un’accusa che, se confermata, getterebbe nuove ombre sull’utilizzo dei social network come strumenti di manipolazione dell’opinione pubblica e interferenza nei processi democratici.

Il coinvolgimento diretto della polizia segna un cambio di passo deciso nell’approccio delle istituzioni francesi, pronte a ricorrere a misure senza precedenti: tra queste, la possibilità di richiedere un mandato d'arresto internazionale nei confronti di Elon Musk o di altri dirigenti di X qualora ignorassero eventuali convocazioni in tribunale. Un’ipotesi che, pur essendo ancora remota, testimonia la volontà della Francia di non arretrare di fronte ai giganti del web e di affermare la propria sovranità digitale.

Il caso Durov

Il caso X non è un episodio isolato nel panorama europeo. Un po' di mesi fa, il fondatore di Telegram, Pavel Durov, è stato arrestato a Parigi con l’accusa di non aver vigilato adeguatamente sulle attività criminali sviluppatesi sulla sua piattaforma. Un precedente che aveva suscitato le critiche dello stesso Musk e che oggi sembra prefigurare una linea d’azione sempre più dura da parte dei regolatori europei nei confronti delle grandi aziende tecnologiche statunitensi.