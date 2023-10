Problemi di velocità e spazio sul PC? Risolvi tutto con l'SSD Crucial in OFFERTISSIMA!

Se lo spazio di archiviazione è troppo poco, e la velocità del tuo computer non ti soddisfa, probabilmente è giunto il momento di passare al livello successivo e di fare un upgrade alla tua memoria interna: questo è però il giorno fortunato per farlo, dato che puoi sfruttare la ghiotta offerta su Amazon per l'SSD di Crucial, che in un colpo solo ti regalerà spazio, qualità e convenienza in denaro.

Infatti su Amazon da oggi è in offerta l'SSD Crucial MX500 da 500GB a soli 35,40€, con uno sconto del 48% che ti farà risparmiare la bellezza di circa 33€! Un affare davvero niente male!

Memoria, velocità... e risparmio!

Stiamo parlando di un prodotto che ti garantisce letture e scritture sequenziali fino a 560/510 MB/s su tutti i tipi di file, e letture e scritture casuali fino a 95k/90k su tutti i tipi di file. La velocità non sarà quindi un problema, con l'aggiunta della tecnologia NAND 3D Micron per l'accelerazione.

Questo SSD Crucial MX500 da 500GB vanta anche la protezione integrata contro l'interruzione dell'alimentazione, che preserva tutto il lavoro salvato qualora l'alimentazione venga improvvisamente interrotta. Per i casi più critici, niente paura! La garanzia è di 5 anni

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.