Problemi di surriscaldamento per la PS5: la causa potrebbe essere il metallo liquido

Un'indagine recente ha sollevato preoccupazioni significative riguardo alla durabilità della PlayStation 5. Secondo Matthew Cassells, fondatore di Alderon Games, il surriscaldamento di numerose console sarebbe legato alla migrazione del metallo liquido utilizzato come pasta termica, in particolare quando la console viene posizionata verticalmente. Questo problema tecnico potrebbe rappresentare una seria minaccia per milioni di utenti in tutto il mondo.

La PS5 utilizza una pasta termica innovativa a base di gallio, scelta per le sue eccellenti proprietà di conducibilità termica. Tuttavia, questa soluzione mostra un punto debole: quando la console è posizionata verticalmente, il metallo liquido tende a scivolare verso il basso a causa della gravità. Questo fenomeno lascia scoperte aree critiche dell'unità di elaborazione (APU), compromettendo la dissipazione del calore e aumentando il rischio di surriscaldamento.

Un problema emergente

Il team di Alderon Games ha individuato questa criticità durante lo sviluppo del gioco "Path of Titans". Gli sviluppatori hanno riscontrato spegnimenti improvvisi della console, attribuiti successivamente alla distribuzione irregolare del metallo liquido. Ulteriori verifiche hanno confermato che il problema si manifesta anche con titoli ad alta intensità grafica, come "Call of Duty" e "Marvel's Spider-Man 2".

Il malfunzionamento è causato dalla perdita di capacità di raffreddamento in specifiche aree dell'hardware, dovuta alla migrazione del metallo liquido. Questo porta a surriscaldamenti localizzati, che attivano il sistema di protezione della console, spegnendola automaticamente per evitare danni permanenti.

Le contromisure di Sony

Sony sembra essere consapevole del problema e ha introdotto modifiche strutturali nei modelli più recenti, come la PS5 Slim e la PS5 Pro. Questi aggiornamenti includono scanalature specifiche nell'APU e nel dissipatore, progettate per contenere il metallo liquido anche in posizione verticale. Tuttavia, resta da verificare l'efficacia di queste soluzioni nel lungo periodo, soprattutto per garantire che i problemi di dissipazione del calore non si ripresentino.

Raccomandazioni per gli utenti

Gli esperti offrono alcune raccomandazioni per i possessori di PlayStation 5, al fine di minimizzare i rischi legati al surriscaldamento:

posizionare la console orizzontalmente per ridurre il rischio di migrazione del metallo liquido.

Assicurare un'adeguata ventilazione intorno alla console.

Evitare di collocare la PS5 in spazi ristretti o eccessivamente caldi.

Nonostante il problema non sembri grave quanto il famigerato "Red Ring of Death" che afflisse le Xbox 360, rappresenta comunque una potenziale minaccia per la longevità delle console Sony. Questo è particolarmente vero per le prime generazioni di PlayStation 5, che potrebbero non beneficiare delle migliorie tecniche introdotte nei modelli più recenti.

Per gli utenti che desiderano prolungare la vita della propria PS5, adottare queste precauzioni potrebbe fare la differenza, soprattutto per evitare problemi di dissipazione del calore e garantire prestazioni ottimali nel tempo.