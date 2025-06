Problemi con l'app Mail di Apple su iOS 18.5: segnalazioni in aumento

Un'ondata di segnalazioni sta scuotendo l'ecosistema Apple: numerosi utenti stanno riscontrando problemi con l'app Mail dopo l'aggiornamento a iOS 18.5. Le criticità principali includono schermate bianche e difficoltà di sincronizzazione, compromettendo un'applicazione fondamentale per milioni di utenti in tutto il mondo.

I sintomi del malfunzionamento

I disservizi si manifestano principalmente in due modalità. Alcuni utenti segnalano l'apparizione di una schermata bianca non appena aprono l'app Mail, mentre altri, pur riuscendo ad accedere, lamentano lentezza esasperante e frequenti errori di sincronizzazione. Questi problemi relativi all'app Mail sembrano colpire indiscriminatamente tutti i modelli di iPhone, indipendentemente dal provider di posta elettronica utilizzato.

Le possibili cause

Nonostante Apple non abbia ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali, gli esperti ritengono che l'origine del problema sia da ricercare in bug introdotti con l'aggiornamento iOS 18.5. Come accade spesso con aggiornamenti software complessi, è possibile che errori di codice o incompatibilità abbiano influenzato il funzionamento dell'app Mail.

La reazione degli utenti

La frustrazione degli utenti è palpabile sui social media e nei forum dedicati. Molti hanno tentato soluzioni autonome, come la reinstallazione dell'app o il ripristino delle impostazioni di rete, ma senza successo. Un numero crescente di utenti sta migrando verso alternative come Gmail o Outlook, in attesa di una soluzione definitiva da parte di Apple.

Consigli temporanei

In attesa di una patch ufficiale, gli utenti possono adottare alcune strategie per limitare i disagi:

effettuare un riavvio forzato del dispositivo per liberare memoria.

del dispositivo per liberare memoria. Controllare regolarmente la disponibilità di nuovi aggiornamenti software .

. Utilizzare temporaneamente client di posta elettronica alternativi .

. Segnalare dettagliatamente il problema attraverso i canali ufficiali Apple.

Questi accorgimenti non risolvono il problema alla radice, ma possono rendere la situazione più gestibile fino al rilascio di una soluzione definitiva. Staremo a vedere come Apple risolverà il problema. Apple che, al momento, è sicuramente focalizzata sull'evento di oggi, 9 giugno, il WWDC 25 da cui ci si aspettano numerose informazioni e notizie importanti per il futuro dell'azienda e dei suoi device.