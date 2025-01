Pro o Light? Scegli il conto BPER OnDemand su misura per te

Un conto corrente online si contraddistingue per i costi associati al suo utilizzo, ma anche per la tipologia e la qualità dei suoi servizi. In questo senso il conto BPER OnDemand rappresenta un’interessante soluzione in quanto include il canone gratuito, la carta di debito, l’home banking da web e app, le polizze assicurative e la consulenza dedicata da remoto o in filiale. Apri ora il tuo conto BPER OnDemand.

A chi è rivolto il conto BPER OnDemand

Il conto BPER OnDemand può essere attivato online da chi non è ancora un cliente BPER Banca, è residente in Italia (con numero di telefono italiano) e ha un’età non superiore a 75 anni.

L’offerta BPER OnDemand prevede due opzioni, il piano Light e il piano Pro, entrambe progettate per garantire flessibilità e semplicità nella gestione del conto corrente online. Il piano Light include tutto ciò che serve per un’esperienza bancaria completa e conveniente: il canone del conto, una carta di debito Plus Mastercard, l’accesso all’App e all’Internet Banking per monitorare e gestire il conto in qualsiasi momento, la possibilità di addebitare utenze direttamente sul conto e, in aggiunta, prelievi ATM illimitati e gratuiti presso gli sportelli del Gruppo BPER.

Il piano Pro, invece, offre gli stessi servizi di base, con la differenza di prevedere i prelievi illimitati e gratuiti presso qualsiasi ATM, mentre il piano Light solamente presso gli ATM del Gruppo BPER.

Inoltre la carta di debito Mastercard Internazionale include le coperture assicurative Unipol per il rimborso fino a 600€ dei biglietti di concerti ed eventi acquistati ai quali non si può partecipare. Sono presenti anche i servizi SiSalute con la possibilità di ricevere consulenza da remoto sui farmaci da banco da assumere in base ai sintomi percepiti e la possibilità di prenotare fino a sei prestazioni mediche con il 30% di sconto.

Parallelamente in caso di necessità si può richiedere una consulenza dedicata telefonica, online o in filiale così da ricevere tutta l’assistenza di cui si ha bisogno.

