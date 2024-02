PrivateVPN, una VPN a circa 2€ al mese

Se sei un amante delle serie tv e dei film, ma ti trovi spesso a dover viaggiare o magari stai aspettando l'arrivo di qualche produzione d'oltreoceano e non vedi l'ora, forse abbiamo ciò che fa al caso tuo, PrivateVPN. Serve infatti una VPN, un servizio in grado di farti accedere ai tuoi servizi streaming da qualunque luogo senza doverti trovare con limitazioni di qualche tipo.

PrivateVPN, sconto all'85% per 3 anni

Dai servizi di streaming video ai social network, PrivateVPN supera le restrizioni geografiche, consentendoti di accedere ai tuoi contenuti preferiti ovunque ti trovi. Che tu sia in viaggio o semplicemente desideri sbloccare contenuti al di fuori del tuo paese, PrivateVPN rende il web accessibile e senza limiti.

Non c'è da sottovalutare però anche il lato sicurezza: il servizio ti protegge offrendoti funzionalità di sicurezza di livello militare, come la crittografia a 2048 bit che ti rende praticamente invisibile sia ai governi che agli hacker. Una delle problematiche però che spesso intercorre con servizi del genere riguarda la limitazione di banda che alcuni servizi danno: fortunatamente, con PrivateVPN godrai di una connessione ultraveloce per una navigazione senza interruzioni, potendo vedere le serie streaming in alta definizione e senza buffering.

PrivateVPN infine è installabile in modo semplicissimo: il setup richiederà pochi click, visto che servirà solo scaricare un'applicazione disponibile su Mac, Windows, iOS, Android e Linux. Per ogni problema inoltre, avrai accesso ad un supporto 24/7, e tutto questo a poco più di 2 euro al mese per un piano di tre anni (pagabile anno per anno). Il costo finale sarà di 75€ all'anno per questi 36 mesi, e ovviamente potrai sfruttare la garanzia soddisfatti o rimborsati attuabile entro 30 giorni dall'acquisto; inoltre, attraverso questo abbonamento potrai sfruttare la connessione VPN di PrivateVPN su fino a 10 dispositivi contemporaneamente.

