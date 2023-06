PrivateVPN: la VPN facile da configurare a soli 2,08€ al mese

State per partire per le vacanze e cercate una buona VPN per navigare in anonimato? PrivateVPN può essere una buona scelta, grazie alla sua facilità d'uso e di configurazione, ma soprattutto al prezzo veramente conveniente di 2,08€ al mese, grazie all'85% di sconto sul piano da 3 anni.

Permette di navigare ad alta velocità su PC, macbook, smartphone o tablet, garantendo il massimo della sicurezza grazie all'utilizzo degli ultimi standard crittografici.

PrivateVPN: la VPN con cifratura da 2048-bit

PrivateVPN funziona in un batter d'occhio. Si configura automaticamente con un clic e bastano solo pochi secondi per scaricarla su Windows, MacOS, Linux, Android o iOS. Funziona anche sui router, per la massima protezione, e consente di cifrare il traffico di navigazione, in modo da rendere private le proprie attività in rete.

Se 256-bit non bastano, con questa VPN la cifratura raggiunge i 2048-bit, lo standard attualmente più elevato e sicuro mai usato da un servizio come questo. Le vostre informazioni saranno impossibili da leggere, ma al tempo stesso, sarete in grado di navigare a velocità elevata, guardando contenuti multimediali in streaming e ad alta risoluzione, senza alcun rallentamento.

Con oltre 200 server presenti in 63 paesi, sarete in grado di scegliere tra una grand quantità di indirizzi IP per liberarvi dei limiti geografici e accedere senza problemi a film, musica e altri servizi. PrivateVPN è un prodotto veramente privato: non raccoglie infatti alcun dato d'utilizzo da parte degli utenti, adottando una politica "a conoscenza zero". Tutto ciò che fate rimarrà privato e non verrà venduto a terzi.

Consente inoltre di essere usato su 10 dispositivi contemporaneamente, supportando 10 connessioni simultanee, offrendo almeno una porta aperta TCP/UDP per chi ha la necessità di usare applicazioni torrent. L'assistenza di PrivateVPN sarà sempre disponibile ad aiutarvi, per qualsiasi evenienza, attraverso la chat diretta o un modulo richiesta con cui poter essere contattati tramite email.

Approfittate ora dello sconto per acquistare PrivateVPN a un prezzo stracciato.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.