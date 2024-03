PrivateVPN, 85% di sconto: in 16 anni mai un data breach

Purtroppo, quando si parla di hacker o malintenzionati in rete, si sa che non fanno alcuna distinzione. Per questo motivo è necessario prevenire qualsiasi rischio e proteggersi con soluzioni sicure e all'avanguardia. PrivateVPN è tra le migliori soluzioni: attivo da oltre 16 anni, questo servizio ha garantito l'anonimato online senza mai subire una violazione dati. Ora puoi ottenere ben 36 mesi di abbonamento con uno sconto dell'85%.

Ecco perché PrivateVPN si distingue

Con PrivateVPN, puoi rendere tutti i dati del tuo browser e delle tue app completamente sicuri. Guarda Netflix, BBC iPlayer, Hulu e altri servizi streaming (e non) geograficamente limitati da qualsiasi parte del mondo. Utilizza le reti Wi-Fi pubbliche senza mettere a repentaglio la tua privacy. Nascondi la tua identità, la tua posizione e le tue attività da chiunque.

Ma cosa distingue PrivateVPN dalla concorrenza? Ecco alcuni dei suoi vantaggi unici:

Politica di zero registrazione dati : nessun log di traffico verrà mai conservato o registrato dal provider

: nessun log di traffico verrà mai conservato o registrato dal provider Sei connessioni simultanee diverse, ogni dispositivo con il proprio indirizzo IP unico

simultanee diverse, ogni dispositivo con il proprio indirizzo IP unico Protezione dalle fughe IPv6 , così sei sicuro anche se, per qualche motivo, dovessi disconnetterti dalla VPN

, così sei sicuro anche se, per qualche motivo, dovessi disconnetterti dalla VPN Banda larga e velocità illimitate , per navigare sempre al massimo ed evitare fastidiosi lag o buffering

, per navigare sempre al massimo ed evitare fastidiosi lag o buffering Crittografia a 2048 bit con AES-256: il livello più elevato di crittografia disponibile

a 2048 bit con AES-256: il livello più elevato di crittografia disponibile Server in 63 Paesi per accedere a tutti i contenuti esteri limitati

per accedere a tutti i contenuti esteri limitati Protocolli VPN che includono OpenVPN, PPTP, L2TP, IKEv2 e IPSec

Approfitta dell'offerta speciale. Acquista 12 mesi di servizio per riceverne 24 extra al prezzo promozionale di soli 2,08 euro al mese, con uno sconto dell'85%. Inoltre, PrivateVPN garantisce rimborso completo entro 30 giorni se non sei soddisfatto del servizio.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.