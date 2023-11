Private Internet Access: VPN veloce e sicura a 1,75 euro al mese

Internet è un “mare” spesso pieno di insidie. Utilizzare una VPN è una soluzione utile per proteggere la propria privacy ed evitare anche altre brutte sorprese, come malware o spyware. Private Internet Access (PIA) è un servizio che offre diverse funzionalità, permettendoti di navigare in modo veloce e soprattutto sicuro. Questa VPN è anche conveniente. Ancora per pochi giorni puoi infatti approfittare di uno sconto fino all’85% sul prezzo standard. Scegliendo il piano mensile, pagherai 11,69 euro. Se cerchi più convenienza, puoi optare per il piano annuale, disponibile a 3,10 euro al mese (37,90 euro all’anno). Il vero affare è però il piano triennale, che ti permette di usufruire della VPN a 1,75 euro al mese (ovvero 70 euro in 3 anni). Lo sconto dell’85% sul prezzo iniziale del piano triennale non è tutto. Private Internet Access offre infatti altri 4 mesi extra gratuiti.

Private Internet Access: sicurezza e velocità per la tua navigazione su internet

PIA è una VPN che sfrutta la velocità di internet a 360 gradi, grazie alla sua ampia rete di server (154 in tutto il mondo) e la larghezza di banda illimitata. Questa VPN permette di nascondere il tuo indirizzo IP per evitare di essere tracciato dagli inserzionisti o accedere a contenuti bloccati, ma cela anche i dettagli del tuo traffico dati al tuo provider o all’admin di rete. La funzione “MACE” di PIA, ti offre totale sicurezza da annunci fastidiosi, tracker online e siti web dannosi. Grazie alla politica 100% no-log dell’azienda non salverà nessuna tua informazione. Infine, Private Internet Access tiene anche alla trasparenza. Le sue app sono 100% open source e ciò consente a chiunque di ispezionare e personalizzare i software.

Abbonandoti a Private Internet Access puoi proteggere fino a 10 dispositivi contemporaneamente. Ti basterà soltanto scaricare l’app compatibile (Windows, macOS, Linux Android, iOS). Per ogni problema, puoi sempre contattare l’assistenza, attiva 24/7. Inoltre, se hai attivato un piano annuale o triennale, PIA offre una garanzia soddisfatti o rimborsati di 30 giorni.

