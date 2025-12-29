Nessun risultato. Prova con un altro termine.
Private Internet Access VPN: sconto RECORD dell'83% (ancora per poco)

La VPN affidabile Private Internet Access è ora in offerta a soli 1,85 euro al mese con 4 mesi extra inclusi e tantissimi vantaggi.
Eleonora Busi
Pubblicato il 29 dic 2025
Link copiato negli appunti

La VPN di Private Internet Access protagonista di una promozione imperdibile che la rende tra i servizi più accessibili. Uno sconto record dell'83% sul piano biennale fa crollare il prezzo a soli 1,85 euro al mese, con 4 mesi aggiuntivi extra.

Scopri i piani PIA VPN in offerta

Perché scegliere PIA VPN in offerta

Private Internet Access VPN offre una rete globale composta da migliaia di server distribuiti in 91 Paesi che garantiscono connessioni stabili e rapide per navigare, lavorare e fruire di contenuti digitali. Questa infrastruttura avanzata assicura prestazioni costanti e libertà di accesso a tutti i contenuti che vuoi, indipendentemente dalla posizione geografica.

Uno dei punti di forza di PIA è la sua politica no-log rigorosa: nessun traffico viene registrato e nessun dato personale viene archiviato. A questo si aggiunge un software 100% open source, sinonimo di trasparenza e affidabilità, che rende la VPN una scelta solida per chi considera la privacy un valore imprescindibile.

Con un unico abbonamento, Private Internet Access offre protezione illimitata su tutti i dispositivi, senza costi extra. Le app dedicate sono disponibili per ogni piattaforma, browser e sistema operativo. L'offerta può essere arricchita con add-on avanzati pensati per chi desidera un livello superiore di protezione.

PIA VPN, sconto record dell'83%

Presente anche IP dedicato e antivirus integrato, che offre scansione in tempo reale e avvisi immediati contro potenziali minacce online. Private Internet Access include numerose funzioni avanzate come blocco automatico, split tunneling, supporto al torrenting e un efficace blocco di annunci, tracker e siti dannosi. Il tutto supportato da assistenza clienti attiva 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Non perdere una delle offerte più interessanti degli ultimi tempi: Private Internet Access è scontato dell'83% per un periodo limitatissimo. Abbonati alla tua nuova VPN al prezzo di 1,85 euro al mese, 4 mesi sono offerti senza costi aggiuntivi. La sottoscrizione è coperta da garanzia 30 giorni soddisfatti o rimborsati.

