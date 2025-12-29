Private Internet Access VPN: sconto RECORD dell'83% (ancora per poco)

La VPN di Private Internet Access protagonista di una promozione imperdibile che la rende tra i servizi più accessibili. Uno sconto record dell'83% sul piano biennale fa crollare il prezzo a soli 1,85 euro al mese, con 4 mesi aggiuntivi extra.

Perché scegliere PIA VPN in offerta

Private Internet Access VPN offre una rete globale composta da migliaia di server distribuiti in 91 Paesi che garantiscono connessioni stabili e rapide per navigare, lavorare e fruire di contenuti digitali. Questa infrastruttura avanzata assicura prestazioni costanti e libertà di accesso a tutti i contenuti che vuoi, indipendentemente dalla posizione geografica.

Uno dei punti di forza di PIA è la sua politica no-log rigorosa: nessun traffico viene registrato e nessun dato personale viene archiviato. A questo si aggiunge un software 100% open source, sinonimo di trasparenza e affidabilità, che rende la VPN una scelta solida per chi considera la privacy un valore imprescindibile.

Con un unico abbonamento, Private Internet Access offre protezione illimitata su tutti i dispositivi, senza costi extra. Le app dedicate sono disponibili per ogni piattaforma, browser e sistema operativo. L'offerta può essere arricchita con add-on avanzati pensati per chi desidera un livello superiore di protezione.

Presente anche IP dedicato e antivirus integrato, che offre scansione in tempo reale e avvisi immediati contro potenziali minacce online. Private Internet Access include numerose funzioni avanzate come blocco automatico, split tunneling, supporto al torrenting e un efficace blocco di annunci, tracker e siti dannosi. Il tutto supportato da assistenza clienti attiva 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Non perdere una delle offerte più interessanti degli ultimi tempi: Private Internet Access è scontato dell'83% per un periodo limitatissimo. Abbonati alla tua nuova VPN al prezzo di 1,85 euro al mese, 4 mesi sono offerti senza costi aggiuntivi. La sottoscrizione è coperta da garanzia 30 giorni soddisfatti o rimborsati.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.