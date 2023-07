Private Internet Access: VPN scontatissima per 24 mesi

Private Internet Access (PIA) è una delle VPN più affidabili disponibili sul mercato. Con oltre 10 anni di esperienza nel settore, un'assistenza clienti in tempo reale 24 ore su 24, sette giorni su sette, e un software open source, PIA è oggi tra le VPN dal miglior rapporto qualità-prezzo.

Merito dell'ultima offerta di queste ore che sconta il piano di due anni dell'82%: approfittane per pagare soli 1,92 euro al mese per i primi 2 anni, ricevendo tra le altre cose anche 3 mesi extra in regalo.

VPN Private Internet Access in sconto dell'82% per due anni

PIA VPN si distingue dalla concorrenza per diversi elementi. Innanzitutto per la velocità di connessione fulminea, grazie ai server da 10 Gbps sfruttati da Private Internet Access per il suo servizio. Un'ottima notizia per i gamer e per chi segue gli eventi sportivi in diretta streaming.

Con PIA hai inoltre grande libertà di accesso ai server NextGen. Puoi infatti connetterti ad una rete di server globale che comprende 84 Paesi, inclusi tutti i 50 Stati USA. Libertà dunque di vedere qualsiasi tuo contenuto preferito, ovunque ti trovi.

A tutto questo aggiungici infine la compatibilità di PIA VPN con i principali sistemi operativi e device tech. Dai PC Windows al browser Opera, passando per i Mac, i dispositivi con sistema operativo Linux, gli smartphone Android e gli iPhone.

Cogli al volo l'ultima offerta di Private Internet Access per il servizio VPN, così da risparmiare l'82% sul prezzo del piano biennale e ricevere gratis 3 mesi aggiuntivi.

