Private Internet Access: VPN scontata dell'85%

Non importa quando e per quanto tempo ci si collega alla rete: un malware, un adware o qualunque altro tipo di minaccia può potenzialmente prenderci sempre alla sprovvista.

I criminali informatici sono sempre alla ricerca di nuove tecniche per mietere vittime e, in questo contesto, la prudenza non è sufficiente per poter dormire sonni tranquilli.

In questo contesto, gli strumenti utili possono essere diversi. Un ottimo antivirus è di certo un buon punto di partenza, ma non basta da solo a proteggere i nostri dispositivi elettronici. Le Virtual Private Network, in tal senso, offrono adeguato supporto.

Si tratta di un sistema che permette di nascondere il proprio indirizzo IP, sostituendolo con un altro a scelta proveniente da qualunque parte del mondo. Di fatto, una VPN tutela la privacy di chi naviga online permettendo anche di aggirare censure o limitazioni territoriali.

Scegliere un servizio di questo tipo non è però semplice: sul mercato esistono molti provider e, va detto, non tutti risultano particolarmente affidabili. Tra i tanti servizi, Private Internet Access risulta una delle migliori soluzioni possibili.

Private Internet Access offre un alto livello di sicurezza e prestazioni elevate

Scegliere Private Internet Access significa affidarsi a un provider che rispetta una rigorosa politica no log, senza tenere dunque alcun tipo di registro riguardo le attività digitali dei suoi clienti.

Non solo: attraverso un singolo account è possibile proteggere fino a 10 diversi dispositivi. Una soluzione ottimale, dunque, non solo per un singolo utente ma anche per tutta la sua famiglia.

I dispositivi protetti attraverso questa VPN possono essere PC Windows, Linux, macOS ma anche device mobile, come smartphone Android e iPhone. Lato velocità, i server sparsi in 84 diverse nazioni offrono adeguate garanzie.

L'assistenza, disponibile 24 ore al giorno per 7 giorni a settimana, offre infine un adeguato supporto in caso di qualunque tipo di problema.

E i costi? Sottoscrivendo un abbonamento triennale, oltre ad ottenere 3 mesi gratis in più, è possibile usufruire dello sconto dell'85%. Ciò significa che Private Internet Access costa solo 1,79 euro al mese.

