Private Internet Access: VPN con l'82% di sconto che scade tra poche ore

L'utilizzo di una VPN è, nella maggior parte dei casi, consigliato se vi trovate a viaggiare molto collegandovi spesso alle reti pubbliche, oppure volete avere accesso a tutti i contenuti, sia dall'Italia che all'estero. Come tutti sanno, una VPN consente di proteggere i dati in transito tra il proprio dispositivo e la rete, poiché questi vengono instradati e cifrati in dei server privati.

Ciò consente mascherare anche la propria posizione, facendo uso di un indirizzo IP di un altro paese. In questo modo è possibile avere accesso a quei siti con limitazioni geografiche, o risparmiare sul prezzo di alcuni servizi, come i biglietti aerei. Una delle offerte attualmente più convenienti è quella di Private Internet Access, che offre la sua VPN a soli 1,92€ al mese.

Private Internet Access VPN: navigazione sicura a pochi spiccioli

Private Internet Access VPN garantisce una sicurezza infrangibile. Questo a cominciare dai dati utente, che non vengono in alcun modo memorizzati dal servizio. Informazioni come cronologia della navigazione, accesso ai server e altro, rimarranno conosciuti soltanto da voi.

Se avete una moltitudine di dispositivi di vario tipo, questo è il servizio ideale. È compatibile con la maggior parte degli ecosistemi e dei browser (Windows, MacOS, Linux, Android, iOS, Chrome, Firefox e Opera). Sarà possibile proteggere un numero illimitato tra PC, smartphone e tablet con un solo abbonamento, senza costi extra.

Con migliaia di server presenti in 60 paesi, è possibile accedere facilmente ai vostri contenuti preferiti. Cambiate IP e usufruite liberamente di film in streaming, musica, app e tanto altro! Se siete particolarmente allergici agli annunci, con Private Internet Access vi sbarazzerete anche di quelli. La VPN è infatti dotata di blocco integrato per pubblicità, tracker e pop-up fastidiosi. La navigazione sarà quindi sempre fluida e sicura.

Sottoscrivendo l'offerta attuale, sarete protetti per due anni più tre mesi in omaggio, risparmiando l'82% sul prezzo finale! L'offerta è ancora valida per poche ore.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.