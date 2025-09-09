Nessun risultato. Prova con un altro termine.
Guide
Notizie
Software
Tutorial
Aree
magazine
About

Private Internet Access: privacy e sblocco contenuti a 1,99€/mese

Private Internet Access è una VPN con server in tutto il mondo, in grado di garantire privacy online ovunque. Ora è in sconto a 1,99€/mese.
Private Internet Access: privacy e sblocco contenuti a 1,99€/mese
Private Internet Access è una VPN con server in tutto il mondo, in grado di garantire privacy online ovunque. Ora è in sconto a 1,99€/mese.
Edoardo D'amato
Pubblicato il 9 set 2025
Link copiato negli appunti

Chi si sposta spesso all'estero sa quanto sia importante avere una connessione protetta e la possibilità di accedere liberamente ai propri contenuti online, senza limitazioni geografiche.

In questo momento Private Internet Access rappresenta una delle opzioni più convenienti: il piano biennale è in promozione a 1,99€ al mese, con 2 mesi aggiuntivi gratuiti e la garanzia "soddisfatti o rimborsati" entro 30 giorni. L'offerta è attivabile direttamente sul sito ufficiale del servizio.

Vai all'offerta di Private Internet Access

Private Internet Access: come funziona e perché conviene

Attivando Private Internet Access si ottiene una VPN affidabile, progettata per assicurare connessioni rapide e sicure. Ogni attività online è protetta da crittografia avanzata, mentre la politica no-log garantisce che i dati di navigazione non vengano mai registrati o condivisi, preservando al massimo la privacy.

Grazie a una rete composta da migliaia di server in tutto il mondo, l'utente può scegliere liberamente da quale Paese collegarsi e ottenere un nuovo indirizzo IP. In questo modo è possibile aggirare blocchi territoriali, censura e restrizioni, accedendo senza limiti a siti e piattaforme digitali. L'interfaccia dell'app ufficiale rende il tutto semplice e immediato, permettendo di selezionare il server preferito in pochi secondi.

Un ulteriore vantaggio del servizio in questione è la possibilità di proteggere più dispositivi con lo stesso abbonamento. PC, smartphone e tablet possono essere collegati contemporaneamente, garantendo sicurezza multi-device. Il servizio integra inoltre un sistema di blocco per annunci pubblicitari e tracker, migliorando l’esperienza di navigazione e rendendola più fluida.

Con la promozione attuale, Private Internet Access si conferma una soluzione completa, economica e perfetta per chi viaggia, unendo privacy, velocità e libertà online in un unico pacchetto.

Vai all'offerta di Private Internet Access

Se vuoi aggiornamenti su Privacy e sicurezza inserisci la tua email nel box qui sotto:

Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Ti consigliamo anche

Avast Ultimate in offerta: protezione completa con il 50% di sconto
VPN

Avast Ultimate in offerta: protezione completa con il 50% di sconto
Private Internet Access: streaming e download senza limiti a soli 1,99€
VPN

Private Internet Access: streaming e download senza limiti a soli 1,99€
Anonimato totale su tutti i tuoi dispositivi con PIA VPN in sconto
VPN

Anonimato totale su tutti i tuoi dispositivi con PIA VPN in sconto
Surfshark in super offerta: protezione extra anche in viaggio
VPN

Surfshark in super offerta: protezione extra anche in viaggio