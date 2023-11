Private Internet Access: per il Black Friday VPN in sconto all’85%

Private Internet Access (PIA) è una pratica VPN che offre una serie di strumenti per navigare in modo sicuro e veloce su internet, senza doverti preoccupare della tua privacy. Questo servizio può contare su 154 server sparsi in tutto il mondo, in modo che tu possa decidere da quale posizione connetterti. Inoltre, potrai anche nascondere il tuo indirizzo IP e proteggere maggiormente la tua privacy. PIA ha una rigorosa politica "no-log", il che significa che non registra alcuna informazione sulla tua attività online. Questo include il tuo indirizzo IP, i siti web che visiti e i dati che scarichi. Per quanto riguarda la velocità, potrai sfruttare la larghezza di banda illimitata per navigare, guardare video e giocare online senza limiti. In occasione della settimana del Black Friday, PIA propone un’offerta imperdibile, ovvero fino all’85% di sconto sui piani annuale e triennale.

Private Internet Access: proteggi la tua privacy e risparmia fino all’85%

Il primo piano proposto da PIA è quello mensile. Si tratta del meno conveniente, poiché ha un prezzo di 11,69 euro e non include alcuno sconto. Il piano annuale costa invece 3,10 euro al mese (37,90 euro l’anno), con uno sconto del 75% rispetto al piano originario, da 140,28 euro l’anno. La vera offerta imperdibile riguarda però il piano triennale. Ancora per pochi giorni, con l’offerta Black Friday di Private Internet Access potrai pagare soltanto 1,75 euro al mese per 3 anni (70 euro in totale), con uno sconto dell’85% sul prezzo standard di 467,60 euro. Ma non è finita qui. Oltre al megasconto appena accennato, PIA include anche 4 mesi extra di servizio completamente gratuiti.

PIA è una VPN estremamente sicura, poiché utilizza il protocollo OpenVPN, uno dei protocolli VPN più sicuri e affidabili. OpenVPN crittografa il tuo traffico internet utilizzando il potente algoritmo AES-256, rendendolo praticamente impossibile da decifrare. Inoltre, l’ad blocker “MACE”, basato sui DNS di PIA ti aiuta a proteggerti da pubblicità, trackers, e malware online. Prova subito Private Internet Access e naviga da subito su internet in totale sicurezza e in completo anonimato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.