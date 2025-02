Private Internet Access: la VPN che costa meno di 2€ e regala 4 mesi

Quante volte avresti voluto più sicurezza mentre navigavi? O semplicemente volevi guardare streaming bloccati in Italia senza sapere come fare? La soluzione è una VPN affidabile, sicura e conveniente come Private Internet Access. Approfitta dell'offerta esclusiva: 2 anni + 4 mesi gratis a solo 1,85 euro al mese!

Quando e perché scegliere PIA VPN?

Quali sono le opportunità per utilizzare una VPN? Con un solo abbonamento a PIA, puoi proteggere tutti i tuoi dispositivi contemporaneamente, anche e soprattutto quando ti colleghi a connessioni Wi-Fi pubbliche. Naviga, guarda Netflix, gioca online e fai acquisti, sempre in totale sicurezza.

Supera le restrizioni geografiche e accedi liberamente ai contenuti bloccati nel tuo Paese grazie alla crittografia avanzata. Oppure collegati a server sicuri e veloci in tutto il mondo per migliorare il tuo ping quando giochi online.

PIA ha sicuramente dalla sua il fatto di essere 100% open-source, per la massima trasparenza, ma anche che adotta una rigorosa politica no-log. Ciò significa che nessuna attività verrà mai registrata e che i server, che funzionano solo su RAM, si resettano a ogni riavvio.

Per una protezione ancora più completa, PIA offre servizi extra come l'antivirus che scansiona file e siti web, rileva minacce e protegge il tuo dispositivo. Inoltre, l'IP dedicato è ideale per evitare CAPTCHA, aggirare blocklist e accedere a servizi di home banking e streaming.

PIA offre una rete a 10 Gbps per streaming, gaming e navigazione senza interruzioni. Il supporto clienti è disponibile 24/7 in più lingue via email e chat. Il monitoraggio gratuito delle violazioni email ti permette di scoprire se la tua email è stata compromessa con notifiche in tempo reale.

Insomma: hai tutto quello che ti serve! Per iniziare, scegli un piano e crea il tuo account. Scarica e installa l'app su tutti i tuoi dispositivi, quindi connettiti a un server e inizia a navigare. Approfitta della promozione attiva e risparmia l'83% sul piano biennale: non solo ti regala ben QUATTRO mesi, ma il costo è di solo 1,85 euro al mese.

Non sei sicuro? Nessun problema! PIA offre una garanzia di rimborso entro 30 giorni su qualsiasi acquisto. Se cambi idea, potrai ottenere un rimborso completo senza dover fornire spiegazioni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.