Private Internet Access: la VPN che aspettavi a 1,99 euro al mese (sconto del 81%)

Private Internet Access è la VPN che ti offre la protezione totale che ti serve per preservare i tuoi dispositivi e la tua identità digitale da possibili attacchi e, al contempo, ci mette anche un prezzo a dir poco competitivo. Oggi lo è ancora di più: grazie all'81% di sconto sul piano di 2 anni puoi avere la VPN a soli 1,99 euro al mese. In più, riceverai anche 2 mesi aggiuntivi gratis.

Potrai così sfruttare subito le tante caratteristiche a disposizione di Private Internet Access, che da ora in poi chiameremo comodamente PIA, come la possibilità di connetterti facilmente a qualsiasi server in ogni parte del mondo: 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e con larghezza di banda illimitata.

Grazie a PIA avrai la facoltà di scegliere tra server presenti in ben 91 paesi, ognuno di essi protetto con una crittografia di livello militare, che garantisce il totale anonimato in rete anche se stai utilizzando una connessione WiFi pubblica. Con un solo account potrai attivare la VPN su dispositivi illimitati tra PC, smartphone, tablet, smart TV e persino il router di casa per un pacchetto che include anche una protezione anti-malware e il blocco dei fastidiosi annunci pubblicitari.

Con una garanzia di rimborso di 30 giorni nel caso non fossi soddisfatto e la sicurezza che nessuno, neanche PIA stessa, potrà accedere ai tuoi dati, scegliere questa VPN è oggi la soluzione migliore per la tua sicurezza online. Attivala a 1,99 euro al mese.

