Private Internet Access: 2 anni di VPN (+ 2 mesi gratis) a 1,99€, sconto LAMPO pazzesco

Una VPN è una tecnologia che permette di creare una connessione sicura e criptata e uno dei provider migliori in termini di rapporto qualità del servizio e prezzo proposto è sicuramente Private Internet Access che, oggi, mette a disposizione 2 anni a 1,99€ al mese + 2 mesi gratis di servizio. Davvero imperdibile.

Private Internet Access: l'imperdibile offerta lampo

Proteggi la tua vita online con Private Internet Access, il servizio VPN che offre una sicurezza senza compromessi e una protezione completa della privacy. L'IP dedicato ti offre un indirizzo esclusivo, garantendo il controllo completo sulla tua esperienza online e migliorando la tua privacy. Con l'add-on antivirus di PIA, potrai sperimentare una protezione completa con scansione in tempo reale e avvisi immediati su eventuali minacce.

La VPN PIA offre una sicurezza infrangibile con una rigorosa politica "no-log" e una serie di funzionalità di privacy personalizzabili, garantendo che i tuoi dati siano sempre al sicuro. Con le app dedicate per ogni piattaforma, browser e sistema operativo, puoi proteggere un numero illimitato di dispositivi senza costi extra.

Grazie migliaia di server in 91 Paesi, potrai accedere facilmente a tutti i tuoi contenuti preferiti, indipendentemente da dove ti trovi. Con il blocco integrato degli annunci, potrai navigare in modo più veloce e sicuro, senza preoccuparti di tracker o siti web dannosi.

Il team di assistenza clienti è disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, via e-mail e chat dal vivo, per rispondere a tutte le tue domande e garantire un'esperienza senza problemi. Con funzioni avanzate come Private Internet Access è la scelta di milioni di clienti soddisfatti per una protezione completa della privacy online. Tutto questo, oggi, viene proposto all'81% di sconto.

Private Internet Access, oggi, è disponibile a solo 1,99€ (grazie allo sconto dell'81%) per 2 anni + 2 mesi gratis. Un'offerta lampo da non lasciarsi scappare!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.