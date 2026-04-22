PrivadoVPN: la VPN illimitata svizzera è in offerta a 1,11 euro

PrivadoVPN, fornitore VPN con base in Svizzera, offre un servizio veloce e sicuro al prezzo scontato di 1,11 euro al mese per effetto del 90% di sconto. La promozione è valida sul piano della durata di due anni e include tre mesi extra di servizio in regalo più una garanzia di rimborso di 30 giorni a partire dalla data di acquisto.

I clienti di PrivadoVPN beneficiano di una privacy assoluta dei propri dati personali, nonché di una crittografia delle proprie informazioni personali avanzata grazie all’utilizzo del protocollo WireGuard. A tutto questo si aggiunge inoltre la possibilità di utilizzare la VPN su tutti i principali dispositivi oggi in circolazione, dai PC Windows ai Mac, dagli smartphone Android ad iPhone, iPad e Smart TV.

Cosa include il piano di 24 mesi della VPN PrivadoVPN

Il piano di due anni di PrivadoVPN include una VPN con dati illimitati, server in più di 60 Paesi in tutto il mondo, fino a dieci connessioni in contemporanea, l’utilizzo su un numero illimitato di dispositivi e l’avanzato protocollo proxy SOCKS5.

Due ulteriori funzionalità incluse nel piano in offerta sono la politica no-log e il blocco degli annunci pubblicitari: da una parte una VPN no-log significa essere certi che nessuno dell’azienda elvetica può risalire ai dati legati alle proprie attività svolte sul web, dall’altra lo strumento adblock è in grado di migliorare in modo sensibile l’esperienza sul web tornando all’assenza di pubblicità che aveva caratterizzato la prima era di Internet.

Per quanto riguarda infine il tema della sicurezza, incluso all’interno della VPN svizzera vi è uno strumento che aiuta a prevenire le minacce informatiche. Alla luce di tutto questo PrivadoVPN si conferma come una delle migliori VPN per rapporto qualità-prezzo oggi disponibili sul mercato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.