PrivadoVPN: sicurezza avanzata e risparmio top a 1,11€/mese

Dal suo debutto nel 2019, PrivadoVPN si è rapidamente affermata come una delle VPN più affidabili per chi cerca privacy, protezione e prestazioni. Il servizio si distingue per l’uso di crittografia avanzata, una rigorosa politica no-log e una sede in Svizzera, uno dei Paesi con le normative più severe a tutela dei dati personali.

Oggi, PrivadoVPN è disponibile a un prezzo straordinario: 1,11€ al mese con lo sconto del 90% sul piano biennale, 3 mesi extra inclusi e 30 giorni di garanzia soddisfatti o rimborsati. E per chi vuole provarla prima di acquistare, è disponibile anche una versione gratuita, con 13 server e 10 GB di traffico mensile.

Le caratteristiche principali di PrivadoVPN

Ecco tutte le funzionalità principali incluse nel piano di PrivadoVPN:

Crittografia AES-256 : lo standard di sicurezza più elevato, utilizzato anche in ambito militare;

: lo standard di sicurezza più elevato, utilizzato anche in ambito militare; Protocolli sicuri e flessibili : WireGuard, OpenVPN (UDP e TCP) e IKEv2, selezionati automaticamente dall’app per garantire sempre la connessione più veloce e stabile;

: WireGuard, OpenVPN (UDP e TCP) e IKEv2, selezionati automaticamente dall’app per garantire sempre la connessione più veloce e stabile; Zero tracciamento : PrivadoVPN non raccoglie né conserva alcun dato relativo alla tua attività online;

: PrivadoVPN non raccoglie né conserva alcun dato relativo alla tua attività online; Sede in Svizzera : fuori dalla giurisdizione dei Paesi del gruppo "14 Eyes", con garanzie forti in tema di privacy;

: fuori dalla giurisdizione dei Paesi del gruppo "14 Eyes", con garanzie forti in tema di privacy; Funzionalità di sicurezza extra: Kill switch, split tunneling, blocco dei leak IPv6, DNS e WebRTC.

Facile da usare e compatibile con tutti i dispositivi principali, PrivadoVPN è una scelta eccellente per chi vuole navigare in modo anonimo, senza limitazioni e al miglior prezzo possibile.

Ribadiamo l'offerta: in questo momento puoi avere il servizio a soli 1,11€ al mese, grazie allo sconto del 90% sul piano biennale. In più, 3 mesi extra inclusi. L’offerta è valida per un periodo limitato e attivabile sul sito ufficiale di PrivadoVPN.

