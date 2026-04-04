PrivadoVPN: protezione totale su tutti i tuoi dispositivi a partire da solo 1€ al mese

C'è una cosa che diamo quasi sempre per scontata quando siamo online: che nessuno stia guardando. Ma ogni volta che ti connetti a una rete i tuoi dati viaggiano, e non sempre in modo sicuro. Una VPN efficiente risolve questo problema alla radice, cifra la tua connessione, nasconde la tua identità online e ti protegge ovunque tu sia. Il punto è trovarne una che faccia tutto questo bene, senza costare un capitale.Ed è esattamente quello che fa PrivadoVPN.

Fino a 10 dispositivi, tutti coperti

Un abbonamento, dieci dispositivi connessi contemporaneamente. Smartphone, laptop, tablet, smart TV: tutto protetto con un'unica sottoscrizione. Le app sono disponibili per Windows, macOS, Android, iOS, Fire TV, browser e molto altro ancora. Si installano in pochi minuti e funzionano con un clic. Inclusi anche il blocco degli annunci pubblicitari, la prevenzione delle minacce e il controllo parentale. Non è una VPN e basta, è un piccolo ecosistema di protezione digitale. PrivadoVPN ha sede in Svizzera, e le leggi svizzere sulla privacy sono tra le più stringenti al mondo, il che significa che nessuno può bussare alla porta di PrivadoVPN e chiedere i tuoi dati di navigazione. E comunque non ci sarebbero: la politica zero-log è reale, non è marketing. Nessuna traccia delle tue attività, nessun registro delle connessioni, nessuno che sa cosa hai fatto online.

Qui arriva la parte che sorprende davvero. Il piano da 12 mesi costa 1,33€ al mese, con 3 mesi extra inclusi in omaggio. Il piano da 24 mesi scende ancora: 1,11€ al mese, sempre con 3 mesi gratuiti. Entrambi con garanzia di rimborso di 30 giorni, senza domande. Per chi vuole solo testare l'acqua, esiste anche un piano gratuito con 10 GB al mese, sufficiente per capire se fa al caso tuo prima di impegnarti. Meno di un caffè al mese per navigare protetto, privato e libero. È difficile trovare un argomento contro. Scopri PrivadoVPN e inizia a navigare davvero al sicuro.

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