PrivadoVPN: la protezione completa online a meno di 2€ al mese

PrivadoVPNè una soluzione pensata per chi vuole privacy, libertà e sicurezza digitale a un costo sorprendentemente basso.

In questo momento è attiva una promozione davvero interessante: sconto fino al 90% sul piano biennale, con 3 mesi extra inclusi. Tradotto in termini pratici. Ottieni 27 mesi di protezione completa a circa 1,11€ al mese, una cifra accessibile a chiunque voglia mettere al sicuro la propria vita online.

Un piccolo costo mensile per una protezione completa

Con meno di quanto spenderesti per un caffè, PrivadoVPN ti permette di navigare in modo anonimo, superare restrizioni geografiche e proteggere i tuoi dati personali su qualsiasi rete, anche quelle pubbliche. E se vuoi fare un passo in più, puoi aggiungere un antivirus avanzato con un piccolo supplemento mensile. In questo modo trasformi la VPN in un vero e proprio sistema di difesa digitale, ideale anche per chi lavora online o utilizza spesso dispositivi condivisi.

Hai anche la tranquillità di una garanzia soddisfatti o rimborsati di 30 giorni, così puoi provare il servizio senza alcun rischio. Scegliendo l’abbonamento da 24 mesi + 3 mesi gratuiti, accedi a tutte le funzionalità premium con un risparmio importante rispetto al prezzo standard. È una soluzione pensata per chi vuole protezione continua nel tempo, senza dover rinnovare ogni mese. Tra i principali vantaggi inclusi trovi:

Traffico dati illimitato , senza rallentamenti

, senza rallentamenti Server distribuiti in 67 città , per connetterti da diverse aree del mondo

, per connetterti da diverse aree del mondo Fino a 10 dispositivi protetti contemporaneamente , perfetto per tutta la famiglia

, perfetto per tutta la famiglia Proxy SOCKS5 , ideale per velocità e anonimato

, ideale per velocità e anonimato Politica zero log , per una privacy reale e verificabile

, per una privacy reale e verificabile Blocco di annunci e minacce online , per una navigazione più pulita

, per una navigazione più pulita Controllo parentale , utile per la sicurezza dei più piccoli

, utile per la sicurezza dei più piccoli Compatibilità completa con Windows, macOS, iOS, Android, Linux e altri sistemi

Tutto è progettato per essere semplice, intuitivo e immediato, anche per chi non ha competenze tecniche.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.