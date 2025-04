PrivadoVPN offre server in tutto il mondo, e costa solo 1,11€/mese

Quando si tratta di privacy online, una delle caratteristiche più importanti da considerare in una VPN è la qualità e la varietà della sua infrastruttura server. PrivadoVPN si distingue per la sua ampia rete, che permette di connettersi da 50 Paesi e 67 città in tutto il mondo.

Con questa vasta gamma di server, PrivadoVPN consente di aggirare blocchi geografici, accedere a contenuti bloccati in diverse regioni e navigare in modo sicuro ovunque tu sia. E adesso puoi averla con uno straordinario sconto del 90% al prezzo di 1,11€/mese per il piano biennale. In più, 3 mesi extra completamente gratis.

I vantaggi dei server di PrivadoVPN in tutto il mondo

Avere accesso a server in così tanti Paesi e città significa che puoi navigare liberamente e senza restrizioni, sia che si tratti di servizi di streaming come Netflix, BBC iPlayer, o altre piattaforme di video on demand. Inoltre, una rete globale di server ti consente di mantenere una connessione stabile e veloce, anche quando accedi a server lontani dalla tua posizione fisica.

Un altro vantaggio fondamentale di PrivadoVPN è che, grazie a questa rete estesa, puoi scegliere di connetterti a un server in una posizione geografica specifica per migliorare la tua privacy. Ad esempio, puoi collegarti a un server situato in un Paese con leggi sulla privacy più rigide, migliorando la sicurezza e l'anonimato online.

PrivadoVPN non è solo una VPN con una vasta rete di server, ma offre anche funzionalità avanzate che migliorano ulteriormente la sicurezza e la privacy. Tra queste, c'è il kill switch, che disconnette automaticamente la tua connessione a Internet se la connessione VPN viene interrotta. E poi c'è lo split tunneling, con cui è possibile scegliere quali applicazioni o siti web devono utilizzare la connessione VPN, mentre altri possono continuare a navigare normalmente, senza VPN.

Un'ulteriore caratteristica che distingue PrivadoVPN è la sua politica no-log, il che significa che non conserva alcuna informazione sulle tue attività online. Questo assicura una protezione totale della tua privacy, anche in caso di richieste da parte delle autorità.

Detto questo, ora puoi approfittare dell’offerta esclusiva, con uno sconto del 90% sul piano biennale. A soli 1,11€ al mese, avrai accesso a tutte le sue funzionalità premium: per approfittarne vai sul sito di PrivadoVPN.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.