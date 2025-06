PrivadoVPN: l’offerta migliore del 2025 per sicurezza e streaming

Privado VPN si conferma nel 2025 come una delle soluzioni VPN più complete e convenienti sul mercato. Con un’offerta speciale che permette di attivare un piano di 24 mesi più 3 mesi gratis a soli €1,11 al mese, è pensata per chi cerca sicurezza online, accesso illimitato ai contenuti in streaming e protezione avanzata della privacy.

Offerta 24 mesi: risparmia il 90%

L’opzione più conveniente di PrivadoVPN è il piano di 24 mesi (con 3 mesi gratuiti inclusi) a €1,11/mese. Questa tariffa bloccata consente di risparmiare fino al 90% rispetto al piano mensile standard (€10,99/mese), garantendo dati illimitati, fino a 10 connessioni simultanee e server in 67 città in 50 Paesi. Gli utenti possono contare su una garanzia di rimborso di 30 giorni, che permette di testare tutte le funzionalità senza rischi.

Funzionalità di sicurezza avanzate

PrivadoVPN offre crittografia AES a 256 bit, la stessa utilizzata per la protezione dei documenti governativi, assicurando che tutti i dati online siano criptati e al sicuro. La politica no-log certificata impedisce qualsiasi tracciamento o archiviazione delle attività online degli utenti, proteggendo la privacy anche dal proprio provider Internet. Per chi naviga su Wi-Fi pubblici come hotel, aeroporti o caffè, PrivadoVPN fornisce un tunnel criptato che previene furti di dati sensibili e attacchi man-in-the-middle.

Velocità elevate e server ottimizzati per lo streaming

PrivadoVPN è progettato per offrire velocità illimitate grazie a server ottimizzati in 67 città. Supporta lo streaming senza interruzioni e sblocca contenuti con restrizioni geografiche, consentendo di accedere a piattaforme come Netflix, Disney+ o BBC iPlayer da qualsiasi parte del mondo. Con protocolli avanzati come WireGuard®, gli utenti possono bilanciare velocità e sicurezza in modo semplice ed efficace.

Prezzi e piani disponibili

24 mesi + 3 GRATIS : €1,11/mese (risparmio 90%)

12 mesi + 3 GRATIS : €1,33/mese (risparmio 88%)

1 mese: €10,99/mese

Tutti i piani includono dati illimitati, fino a 10 dispositivi connessi, blocco annunci, protezione contro le minacce e controllo parentale. È disponibile anche un pacchetto antivirus aggiuntivo a €1,99/mese.

Per conoscere l'offerta completa di PrivadoVPN clicca qui.

