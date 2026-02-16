Nessun risultato. Prova con un altro termine.
PrivadoVPN, l’offerta invernale continua: 2 anni di VPN illimitata quasi in regalo
Il piano della durata di due anni di PrivadoVPN è in promozione a 1,11 euro al mese nell'ambito dell'offerta invernale.
Federico Pisanu
Pubblicato il 16 feb 2026
Durante l'ultimo soggiorno all'estero diverse persone si sono lamentate dell'impossibilità di seguire la partita della loro squadra del cuore a causa del blocco geografico. Si tratta di un'esperienza condivisa ogni giorno da milioni di persone che si trovano al di fuori dei confini del proprio Paese e rientra purtroppo nella norma: non appena viene rivelata una connessione non abituale, i provider di rete nazionali bloccano in automatico l'accesso ai contenuti streaming di qualsiasi piattaforma, anche quella che magari si sta pagando profumatamente per seguire appunto le partite della propria squadra.

Per risolvere il problema, la soluzione più efficace è l'utilizzo di una VPN, il servizio di rete privata virtuale che nasconde l'indirizzo IP degli utenti agli occhi dei provider di rete. In aggiunta a ciò, permette di simulare una connessione Internet dal proprio Paese di origine, in modo da sbloccare definitivamente la visione dei propri contenuti streaming preferiti. Tutto quello che occorre fare è scaricare l'app VPN sul dispositivo dove si intende seguire la partita, accedere con le credenziali indicate al momento della registrazione dell'account e connettersi a un server VPN posizionato in Italia tra quelli disponibili.

Tra i migliori servizi VPN oggi disponibili sul mercato figura PrivadoVPN, che ha dalla sua un eccellente rapporto qualità-prezzo, a maggior ragione in questi giorni in cui prosegue la promozione invernali. Nell'ambito dell'ultima iniziativa, il piano della durata di due anni di Internxt è disponibile al prezzo scontato di 1,11 euro al mese, con in più tre mesi extra di servizio in regalo e una garanzia soddisfatti o rimborsati di 30 giorni nell'eventualità il servizio non dovesse soddisfare le proprie aspettative iniziali.

L'offerta invernale di Internxt, grazie alla quale è possibile risparmiare il 90% rispetto al prezzo di listino, è disponibile per un periodo di tempo limitato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

