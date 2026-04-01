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PrivadoVPN, l'offerta che sbanca: 90% di sconto e 3 mesi gratis

Come proteggere tutti i tuoi dispositivi a un prezzo ridicolo: ecco lo sconto di PrivadoVPN.
PrivadoVPN, l'offerta che sbanca: 90% di sconto e 3 mesi gratis
Come proteggere tutti i tuoi dispositivi a un prezzo ridicolo: ecco lo sconto di PrivadoVPN.
Giovanni Ferlazzo
Pubblicato il 1 apr 2026
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PrivadoVPN propone un pacchetto per la sicurezza digitale e la tua privacy davvero completo: unosconto super del 90% che abbatte il costo dell'abbonamento a soli 1,11 euro al mese per un piano di 24 mesi con ulteriori 3 mesi regalati. Parliamo di un servizio con un comparto tecnico di prim'ordine con politica zero log che garantisce che nessuna attività venga tracciata o salvata, con prestazioni eccellenti e dati illimitati.

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Il piano include dati illimitati con una infrastruttura globale che mette a disposizione server fisici e virtuali dislocati in ben 67 città diverse in tutto il mondo, garantendoti l'aggiramento di geo-restrizioni e basse latenze. Un singolo abbonamento supporta l'installazione su dispositivi illimitati e permette di mantenere attive fino a 10 connessioni in simultanea. Si tratta peraltro di una delle migliori VPN da usare su PC Windows.

La già accennata rigida politica Zero Log certifica che i dati di navigazione non verranno in alcun modo registrati o venduti a terzi, con supporto al SOCKS5 Proxy per ottenere trasferimenti veloci e sicuri. Infine, oltre alla crittografia del traffico, il servizio integra strumenti di difesa attiva come un blocco per annunci pubblicitari, un sistema avanzata di prevenzione delle minacce e un controllo parentale.

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