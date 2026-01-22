PrivadoVPN in offerta: privacy online senza limiti a soli 1,11€/mese

PrivadoVPN ha progettato una rete privata virtuale senza limiti a un costo estremamente contenuto: scegliendo il piano di due anni con tre mesi extra inclusi, il prezzo scende fino a 1,11 euro al mese, per un totale di 27 mesi di utilizzo.

L'offerta comprende anche una garanzia soddisfatti o rimborsati di 30 giorni. Detto ciò, andiamo a scoprire più nel dettaglio le caratteristiche di PrivadoVPN.

Perché scegliere PrivadoVPN oggi

PrivadoVPN protegge il traffico Internet tramite crittografia avanzata. Grazie ad essa, la navigazione è privata anche quando ci si collega a reti Wi-Fi pubbliche o poco protette.

Un altro aspetto centrale è la rigorosa politica no-log: l'attività online non viene registrata né tracciata. Ciò garantisce così una privacy di livello assoluto. A questo si aggiunge una rete di server distribuiti in numerosi Paesi, che consente di cambiare facilmente posizione virtuale e superare restrizioni geografiche su siti web e servizi online.

Il servizio può essere utilizzato contemporaneamente su fino a 10 dispositivi: una caratteristica ideale per chi vuole proteggere più apparecchi con un unico account.

Con la promozione attuale, PrivadoVPN si conferma una delle soluzioni più convenienti sul mercato: 1,11 euro al mese per 27 mesi complessivi, con la sicurezza aggiuntiva del rimborso entro 30 giorni in caso di ripensamento. Per attivarla basta andare sul sito ufficiale.

