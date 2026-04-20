PrivadoVPN è la VPN più economica del mese di aprile (1,11€)

Gli utenti che hanno bisogno di una VPN per navigare sul web in privato e guardare i propri contenuti streaming preferiti in qualsiasi luogo possono prendere in considerazione l’offerta di PrivadoVPN, azienda con base in Svizzera che propone il servizio di rete privata virtuale più economico del mese di aprile. Infatti, è possibile risparmiare il 90% sul piano di due anni, il cui prezzo scontato è pari a 1,11 euro al mese.

La promozione di casa PrivadoVPN include anche tre mesi extra di servizio in regalo più una garanzia di rimborso di 30 giorni a partire dalla data di acquisto.

I principali punti di forza di PrivadoVPN

La VPN di PrivadoVPN si distingue dalle altre per l’eccellente rapporto qualità-prezzo: trovare un servizio di rete privata virtuale a 1,11 euro al mese è di fatto impossibile tra le VPN premium disponibili a livello internazionale, e per premium intendiamo un servizio affidabile.

Un altro suo punto di forza è il rispetto della privacy dei suoi utenti. Non è un caso che il provider VPN in questione abbia la sua base in Svizzera, Paese in cui vige una delle leggi sulla tutela dei dati personali dei clienti più rigide a livello internazionale.

A questo proposito, PrivadoVPN rientra nell’elenco delle VPN no-log. Ciò significa che la VPN elvetica non raccoglie né conserva in alcun modo dati della navigazione sul web che potrebbero essere associati ai suoi utenti, mantenendo così un elevato livello di privacy in qualsiasi contesto e situazione.

L’ultimo elemento che distingue la VPN con base in Svizzera rispetto alla maggior parte degli altri servizi concorrenti è l’utilizzo su un numero illimitato di dispositivi. Quest’ultima qualità fa sì che il servizio di rete privata virtuale contribuisca alla protezione del maggior numero di persone possibile (potenzialmente un numero senza limiti).

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