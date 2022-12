PrivadoVPN: con i saldi invernali bastano 1,99 euro al mese per una rete sicura eprivata

È già tempo di saldi invernali per chi è alla ricerca di una nuova VPN: con la nuova promozione di PrivadoVPN, infatti, è possibile accedere ad un servizio completo, sicuro e in grado di offrire ottime prestazioni ad un prezzo decisamente invitante.

Con l'offerta dei saldi invernali di PrivadoVPN, infatti, l'accesso al servizio avviene al costo di appena 1,99 euro al mese. La promozione in questione è attivabile optando per il piano biennale che include 3 mesi gratis aggiuntivi. Lo sconto rispetto al costo standard è pari all'82%.

Da notare, inoltre, che in offerta c'è anche il piano annuale di PrivadoVPN. In questo caso, la spesa è di 2,50 euro al mese e ci sono, ancora una volta, 3 mesi gratis aggiuntivi con un risparmio del 77% rispetto al piano mensile.

Per attivare una delle promozioni di PrivadoVPN per i saldi invernali è possibile fare riferimento al sito ufficiale di PrivadoVPN, accessibile al link qui di sotto:

PrivadoVPN: la migliore VPN del momento, con caratteristiche complete, in sconto con i saldi invernali

Scegliere PrivadoVPN significa poter accedere ad una VPN completa, sotto tutti i punti di vista. Il servizio non presenta alcuna limitazione e garantisce l'accesso completo ad una rete privata virtuale in grado di offrire privacy e velocità.

A proteggere la connessione c' la crittografia che viene applicata ai dati in ingresso e in uscita. C'è poi un network composto da centinaia di server sparsi in 44 Paesi al mondo. PrivadoVPN, inoltre, applica una politica rigorosamente no log che garantisce all'utente l'assenza di qualsiasi forma di tracciamento.

Da segnalare anche la possibilità di un utilizzo multi-piattaforma e multi-dispositivo per gli utenti di PrivadoVPN. La VPN è accessibile tramite un gran numero di applicazioni native per i principali sistemi operativi. Con un solo account, inoltre, è possibile utilizzare 10 dispositivi in contemporanea.

Con i saldi invernali di PrivadoVPN è possibile, quindi, attivare la VPN a:

1,99 euro al mese con il piano biennale con 3 mesi gratis e uno sconto dell'82% rispetto all'abbonamento mensile

con il piano biennale con 3 mesi gratis e uno sconto dell'82% rispetto all'abbonamento mensile 2,50 euro al mese con il piano annuale con 3 mesi gratis e uno sconto del 77% rispetto all'abbonamento mensile

Per sfruttare le promozioni di PrivadoVPN è disponibile il link qui di sotto:

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.