PrivadoVPN: 90% di sconto per una VPN ricca di servizi

PrivadoVPN offre una soluzione veloce, sicura e affidabile per garantire la massima protezione quando navighi sul web, ma non solo. Con un solo abbonamento, potrai fare decine di cose, come collegarti a contenuti esteri bloccati e accedere a Internet in zone del mondo in cui vige la censura. Ora, con l'offerta speciale, ottieni 24 mesi di VPN illimitata più 3 mesi gratis a soli 1,11 euro al mese, grazie al 90% di sconto attivo.

I vantaggi di una VPN: protezione, ma non solo

PrivadoVPN garantisce un'esperienza eccellente grazie a una connessione con dati illimitati e server distribuiti in 66 città nel mondo. Offre la possibilità di connettere fino a dieci dispositivi simultaneamente ed è compatibile con le principali piattaforme, tra cui PC, smartphone, tablet, console e smart TV.

Il supporto per lo streaming permette di accedere a contenuti globali senza restrizioni, mentre il blocco degli annunci pubblicitari assicura una navigazione più pulita e veloce. Grazie alla politica di zero log, nessuna attività online viene tracciata o condivisa con terze parti. PrivadoVPN include anche una protezione avanzata contro malware e altre minacce informatiche, oltre al parental control.

La sicurezza online è garantita dalla crittografia AES a 256 bit, che protegge i dati da hacker e cybercriminali, anche su reti WiFi pubbliche. Mentre la protezione antimalware consente di evitare siti web dannosi e software malevoli che potrebbero compromettere le informazioni personali. I server ottimizzati assicurano una connessione veloce e stabile, ideale per streaming, gaming e download senza rallentamenti.

PrivadoVPN offre 24 mesi di servizio illimitato con 3 mesi aggiuntivi gratuiti a un prezzo eccezionale: soltanto 1,11 euro al mese, grazie a uno sconto del 90%. La garanzia di rimborso ti consentirà di provare il servizio senza rischi per 30 giorni.

Per attivare PrivadoVPN basta sottoscrivere l'offerta speciale sul sito ufficiale, scaricare l'app per il proprio dispositivo e connettersi a un server VPN per iniziare a navigare in totale sicurezza.

