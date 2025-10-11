Nessun risultato. Prova con un altro termine.
Guide
Notizie
Software
Tutorial
Aree
magazine
About

PrivadoVPN: 27 mesi di protezione online con il 90% di sconto, da non perdere

Scopri l’offerta PrivadoVPN: 27 mesi di protezione completa, 3 mesi gratis e sconto del 90%. Naviga sicuro e anonimo su tutti i tuoi dispositivi a 1,11€.
PrivadoVPN: 27 mesi di protezione online con il 90% di sconto, da non perdere
Scopri l’offerta PrivadoVPN: 27 mesi di protezione completa, 3 mesi gratis e sconto del 90%. Naviga sicuro e anonimo su tutti i tuoi dispositivi a 1,11€.
Roberta Bonori
Pubblicato il 11 ott 2025
Link copiato negli appunti

Immagina di poter navigare su internet in modo sicuro, privato e senza limiti, spendendo appena 1,11€ al mese. Con PrivadoVPN, una delle migliori VPN al mondo, è possibile: per 27 mesi ottieni una protezione completa, con uno sconto del 90% e 3 mesi gratuiti inclusi.

La VPN protegge la tua connessione e mantiene i tuoi dati al sicuro. In pratica, crea un “tunnel” privato tra te e internet, così nessuno può vedere cosa fai online - nemmeno il tuo provider internet o un hacker su una rete Wi-Fi pubblica. Con PrivadoVPN, la tua privacy è garantita. Inoltre, hai 30 giorni di garanzia soddisfatti o rimborsati, così puoi provarla senza alcun rischio.

Naviga al sicuro con PrivadoVPN

Tutti i vantaggi del piano PrivadoVPN da 27 mesi

Scegliendo il piano biennale con 3 mesi gratis, ottieni un pacchetto completo di funzioni pensate per una navigazione sicura e veloce:

  • Dati illimitati - Naviga e guarda contenuti in streaming senza limiti di traffico.
  • Server in 67 città - Connettiti da qualsiasi parte del mondo in pochi clic.
  • 10 connessioni simultanee - Proteggi più dispositivi con un solo abbonamento.
  • Proxy SOCKS5 -Migliora la velocità e mantieni l’anonimato.
  • Zero log policy -PrivadoVPN non registra la tua attività online.
  • Blocco annunci e protezione dalle minacce – Navigazione più sicura e pulita.
  • Controllo genitori - Un aiuto in più per tutelare i più piccoli sul web.
  • Compatibilità universale - Funziona su Windows, Android, iOS, macOS, Linux e molto altro.

Tutto questo a 1,11€ al mese, con 2 anni + 3 mesi di servizio inclusi. Puoi scegliere anche il piano da 12 mesi + 3 gratis a 1,33€ al mese (sconto dell’88%), oppure la formula mensile da 10,99€ senza impegno. Usare una VPN oggi è importante non solo per la privacy, ma anche per migliorare l’esperienza online. In poche parole, più libertà, più sicurezza e maggiore tranquillità ogni volta che ti connetti. Naviga in modo sicuro e senza pensieri con PrivadoVPN!

Naviga al sicuro con PrivadoVPN

Se vuoi aggiornamenti su VPN inserisci la tua email nel box qui sotto:

Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Ti consigliamo anche

Come vedere Estonia-Italia in streaming dall'estero
VPN

Come vedere Estonia-Italia in streaming dall'estero
VPN sicura su dispositivi illimitati a 1,99 euro al mese con Surfshark
VPN

VPN sicura su dispositivi illimitati a 1,99 euro al mese con Surfshark
Surfshark One, super sconto dell'87% per il pacchetto sicurezza con VPN inclusa
VPN

Surfshark One, super sconto dell'87% per il pacchetto sicurezza con VPN inclusa
Antivirus, VPN e adblock: TotalAV cala il tris a 1,59€/mese
VPN

Antivirus, VPN e adblock: TotalAV cala il tris a 1,59€/mese