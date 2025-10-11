PrivadoVPN: 27 mesi di protezione online con il 90% di sconto, da non perdere

Immagina di poter navigare su internet in modo sicuro, privato e senza limiti, spendendo appena 1,11€ al mese. Con PrivadoVPN, una delle migliori VPN al mondo, è possibile: per 27 mesi ottieni una protezione completa, con uno sconto del 90% e 3 mesi gratuiti inclusi.
La VPN protegge la tua connessione e mantiene i tuoi dati al sicuro. In pratica, crea un “tunnel” privato tra te e internet, così nessuno può vedere cosa fai online - nemmeno il tuo provider internet o un hacker su una rete Wi-Fi pubblica. Con PrivadoVPN, la tua privacy è garantita. Inoltre, hai 30 giorni di garanzia soddisfatti o rimborsati, così puoi provarla senza alcun rischio.
Tutti i vantaggi del piano PrivadoVPN da 27 mesi
Scegliendo il piano biennale con 3 mesi gratis, ottieni un pacchetto completo di funzioni pensate per una navigazione sicura e veloce:
- Dati illimitati - Naviga e guarda contenuti in streaming senza limiti di traffico.
- Server in 67 città - Connettiti da qualsiasi parte del mondo in pochi clic.
- 10 connessioni simultanee - Proteggi più dispositivi con un solo abbonamento.
- Proxy SOCKS5 -Migliora la velocità e mantieni l’anonimato.
- Zero log policy -PrivadoVPN non registra la tua attività online.
- Blocco annunci e protezione dalle minacce – Navigazione più sicura e pulita.
- Controllo genitori - Un aiuto in più per tutelare i più piccoli sul web.
- Compatibilità universale - Funziona su Windows, Android, iOS, macOS, Linux e molto altro.
Tutto questo a 1,11€ al mese, con 2 anni + 3 mesi di servizio inclusi. Puoi scegliere anche il piano da 12 mesi + 3 gratis a 1,33€ al mese (sconto dell’88%), oppure la formula mensile da 10,99€ senza impegno. Usare una VPN oggi è importante non solo per la privacy, ma anche per migliorare l’esperienza online. In poche parole, più libertà, più sicurezza e maggiore tranquillità ogni volta che ti connetti. Naviga in modo sicuro e senza pensieri con PrivadoVPN!
Se vuoi aggiornamenti su VPN inserisci la tua email nel box qui sotto: