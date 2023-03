Privacy, velocità e un prezzo ridotto a 1,61 euro al mese: ecco i vantaggi di AtlasVPN

La scelta della VPN da attivare passa per l'analisi di almeno 3 fattori: la velocità della connessione, il livello di privacy garantito e il costo richiesto per l'utilizzo del servizio. Dalla combinazione di questi tre elementi è possibile individuare la VPN giusta da utilizzare per accedere in modo privato e senza alcuna limitazione ad Internet. In questo momento, ad eccellere in tutti e tre gli elementi indicati è AtlasVPN.

Il servizio rappresenta la scelta giusta per tutti gli utenti che hanno bisogno di una VPN veloce, sicura e che costi poco. Con l'offerta in corso, infatti, AtlasVPN comporta una spesa di appena 1,61 euro al mese: basta puntare sul piano biennale con 3 mesi gratis aggiuntivi per accedere ad un abbonamento da 27 mesi per una spesa complessiva di circa 43 euro (pagabili in 3 rate con PayPal per chi vuole dilazionare la spesa.

La VPN, inoltre, garantisce la protezione del traffico dati con la crittografia e una politica no log permettendo di sfruttare un network di centinaia di server sparsi in tutto il mondo per accedere ad Internet senza limiti di banda. In questo momento, quindi, AtlasVPN rispecchia tutti i requisiti che una VPN deve avere per poter soddisfare appieno le esigenze degli utenti.

AtlasVPN: la VPN giusta per garantire la massima privacy ed una connessione veloce

Il servizio proposto da AtlasVPN ha tutto quello che serve per garantire un accesso ad Internet senza limitazioni e tracciamenti agli utenti. Con AtlasVPN è possibile:

accedere ad Internet senza limiti di banda , sfruttando al massimo la connessione disponibile

, sfruttando al massimo la connessione disponibile sfruttare la crittografia per proteggere il traffico dati beneficiando anche di strumenti che bloccano in automatico malware e altri software dannosi

per proteggere il traffico dati beneficiando anche di strumenti che bloccano in automatico malware e altri software dannosi beneficiare dei vantaggi di una politica no log che assicura l'assenza di un tracciamento dei dati dell'utente

che assicura l'assenza di un tracciamento dei dati dell'utente utilizzare la VPN da un numero illimitato di dispositivi , anche in contemporanea

, anche in contemporanea sfruttare un network di cen

Con l'offerta in corso, inoltre, AtlasVPN costa appena 1,61 euro al mese con uno sconto dell'83% rispetto al piano mensile. L'offerta riguarda il piano biennale con 3 mesi gratis aggiuntivi per un abbonamento da 27 mesi con una spesa complessiva di 43 euro. C'è anche la garanzia di rimborso integrale entro 30 giorni dall'attivazione.

