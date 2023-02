Privacy a rischio: i disclaimer dei servizi online sono pericolosi

Succede a tutti e quasi quotidianamente: nel momento in cui ci si iscrive a una piattaforma online o si installa un software, viene proposto un disclaimer con note legali da parte di chi offre il servizio.

Nella maggior parte dei casi, nonostante venga consigliata un'attenta lettura, la reazione più diffusa è quella di individuare il tasto "Accetta" per andare oltre. Questa pratica, in realtà, comporta un grave pericolo la nostra privacy. Cliccare sul bottone in questione, infatti, è quasi paragonabile a una firma.

Molto spesso, con quel semplice clic si offrono ai data broker una serie di dati impressionanti, rivenduti a una schiera di società e aziende che riutilizzano tali informazioni per questioni commerciali (e non solo).

Accettare i disclaimer senza leggere può risultare molto pericoloso

Se prevenire queste problematiche è semplice (basta leggere con attenzione il testo dei pop-up), un intervento a danno compiuto è molto più difficile.

Teoricamente è possibile contattare singolarmente ogni data broker per chiedere la rimozione dei propri dati. Peccato che ciò comporti l'invio di qualche centinaio di e-mail senza particolari certezze di riuscita. Un servizio come Incogni, di fatto, risulta la soluzione ideale in questo contesto.

Questa piattaforma agisce automatizzando le richieste di cancellazione dati. Il risultato è che, senza alcun tipo di sforzo, è possibile recuperare la propria privacy.

Oltre alle suddette richieste, infatti, Incogni agisce controllando periodicamente se questi vengono nuovamente raccolti. Ciò permette anche di contrastare un fenomeno ormai dilagante come il furto d'identità digitale, uno dei crimini più diffusi sul Web.

A rendere ancora più interessante tale piattaforma vi è l'attuale promozione.

Attraverso lo sconto del 50% rispetto al prezzo di listino, è possibile ottenere tutta la protezione di Incogni per soli 6,49 dollari al mese.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.