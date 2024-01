Privacy online a rischio? Ci pensa Surfshark VPN con ADblock

Se c’è una cosa che mette d’accordo tutti gli utenti di Internet è la sicurezza della privacy online. Il problema è che non tutti hanno capito quanto sia urgente farlo. Eppure, le VPN disponibili sono tante, anche se non tutti offrono standard di sicurezza elevati.

Se rientri anche tu nella categoria degli utenti poco attenti alla propria privacy, vogliamo con questo articolo proporti Surfshark VPN con ADblock, la migliore attualmente.

Perché devi usare Surfshark VPN con ADblock per proteggere la tua privacy online

I vantaggi offerti da Surfshark VPN con ADblock sono diversi. Questa nuova funzionalità blocca tutti i fastidiosi annunci pubblicitari e i tracker. Potrai quindi navigare in sicurezza e senza rallentamenti nello scorrimento delle pagine.

A livello di VPN, invece, la tua privacy online è al sicuro grazie alla crittografia avanzata di livello militare utilizzata da Surfshark. Inoltre, attualmente, il servizio è in offerta con l’82% di sconto, a cui si aggiungono 2 mesi GRATUITI.

Tornando all’ADblock, vediamo come funziona esattamente e come attivarlo. Questa funzionalità usa delle liste nere e dei filtri per il blocco degli invadenti annunci pubblicitari, nonché di tracker e malware.

Una volta attivato, ADblock li blocca in automatico, a prescindere dal sito web che stai visitando. Ti protegge anche dalla pubblicità mirata. Niente più annunci che si basano su ciò che fai online.

Per attivare l’ADblock di Surfshark, devi lanciare l’app VPN sul dispositivo in uso, accedere alle impostazioni e attivare l’ADblock. Tutto qua!

Ti ricordiamo che Surfshark VPN usa la crittografia per bloccare ogni tentativo di furto dei dati personali. Il sistema crittografico usato è l’AES-256 bit. Inoltre, il servizio aderisce alla politica no-log, ossia non memorizzerà alcun dato privato degli utenti.

Se vuoi abbonarti a Surfshark VPN, ti consigliamo di farlo subito, perché la promo con l’82% di sconto + 4 mesi gratis è a tempo limitato.

