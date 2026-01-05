Nessun risultato. Prova con un altro termine.
Privacy massima a prezzi minimi: 85% di sconto sul cloud di Internxt
Internxt è perfetto se cerchi sicurezza e privacy digitale per i tuoi dati importanti.
Giovanni Ferlazzo
Pubblicato il 5 gen 2026
Internxt è la piattaforma cloud che ti offre uno spazio di archiviazione sicuro, privato e completamente indipendente, con il vantaggio dei piani a vita che elimina per sempre l'incombenza degli abbonamenti mensili. Oggi gli sconti arrivano fino all'85% rendendo l'investimento una-tantum ancora più conveniente.

I piani si dividono in tre livelli pensati per esigenze diverse e accomunati da un approccio radicale alla sicurezza con crittografia post-quantistica, zero-knowledge e autenticazione a due fattori, oltre a strumenti avanzati per proteggere file, backup e collaborazioni.

Si comincia con il piano Essential, in offerta a 285 euro invece di 1900, che include 1TB di spazio crittografato e la possibilità di vincere una carta regalo da 100 euro. Poi c'è il piano Premium, a 435 euro invece di 2900, ideale per chi lavora con molti file o vuole condividere lo spazio con famiglia e altre persone che include 3TB di spazio crittografato e funzioni extra come Cleaner per ottimizzare il tuo PC.

Infine, c'è Ultimate, lo spazio crittografato da 5TB in offerta a 585 euro invece di 3900 che include ulteriori funzioni rispetto agli altri due dandoti una piattaforma completa per privacy, produttività e comunicazione.

Non ti rimane che scegliere il piano che si adatta più alle tue esigenze prima che terminino le offerte.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

