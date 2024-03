Privacy e VPN: qual è il servizio più adatto alle tue esigenze?

Uno dei principali utilizzi delle Virtual Private Network è, senza ombra di dubbio, quello relativo alla privacy.

Nascondere il tuo IP ti consente di evitare eventuali tracciamenti che, nella migliore delle ipotesi, possono essere attività legate al marketing con pratiche pubblicitarie al limite dello spam molto fastidiose.

E nel peggiore dei casi? Anche alcuni malware e spyware agiscono "seguendo" il tuo percorso online, pronti a captare qualche informazione sensibile dalle tue attività in rete.

Se vuoi dire addio agli invasivi sistemi di tracking, la via che puoi percorrere è solo una, ovvero una buona VPN. Ciò, però, non significa che ogni provider del settore lavori in modo perfetto.

Quando si parla di privacy e VPN, una delle migliori piattaforme a cui puoi rivolgerti è Private Internet Access.

VPN e privacy? Ecco l'opportunità per navigare online senza stress

Perché questo provider si rivelerà un alleato vincente per contrastare tracciamenti e non solo?

PIA è un servizio affermato, presente sulla scena da anni e che può vantare utenti soddisfati in tutto il mondo.

Tra le carte vincenti, questo provider attua una rigida politica no-log, ciò significa che non registra il traffico degli utenti e non archivia mai i dati personali degli stessi.

La natura open source della VPN, abbinato a un sistema di blocco degli annunci integrato, sono altri vantaggi concreti offerti da PIA.

Non solo: questo servizio è ideale anche se sei alle prime armi e non hai mai provato una VPN. Grazie alla configurazione semplificata, infatti, bastano pochi e semplici passaggi per ottenere tutta la protezione di questo servizio.

Quanto può costare una VPN così completa? La risposta a questa domanda potrebbe facilmente sorprenderti...

PIA, per le prossime ore, viene proposta con un'offerta che non dovresti farti scappare.

Parliamo di uno sconto dell'83% per quanto concerne il piano biennale. Ciò si traduce in un costo di appena 1,85€ al mese. Un'opportunità imperdibile se vuoi navigare online senza stress e preoccupazioni per la tua privacy.

