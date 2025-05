Privacy dei dati personali: mettila in cassaforte con una VPN

Mantenere i dati personali privati aiuta ad evitare le truffe online e, più in generale, gli attacchi informatici. Il modo migliore per ottenere una privacy completa è affidarsi ad una VPN, il servizio di rete privata virtuale che consente di nascondere l'indirizzo IP e la posizione, diventando di fatto invisibili agli occhi di hacker e cybercriminali.

Una delle migliori VPN al momento disponibili è quella proposta dal fornitore Surfshark, grazie a funzionalità extra tra cui la navigazione sul web senza annunci pubblicitari, pop-up di cookie e tracker. In questi giorni i piani di due anni sono in offerta a partire da 2,19 euro al mese, con tre mesi in più in regalo.

Come la VPN di Surfshark aiuta a mantenere la privacy dei dati personali

L'attivazione del servizio VPN di Surfshark offre una privacy immediata dei propri dati personali, grazie all'oscuramento dell'indirizzo IP e, di conseguenza, dell'attività svolta sul web. Nessuno, nemmeno lo staff di Surfshark, può risalire né alla posizione né tantomeno ai siti visitati durante la navigazione sul web.

Il piano base di Surfshark include inoltre il servizio aggiuntivo Alternative ID, uno strumento proprietario che genera e-mail e dettagli personali fake per proteggere i propri dati sensibili al momento della registrazione ad un servizio, prodotto o sito web. I piani One e One+ si spingono anche oltre proponendo un antivirus con protezione in tempo reale e il tool automatico Incogni, lo strumento più efficace per rimuovere i dati personali dal web e liberarsi così dallo spam telefonico e dai messaggi indesiderati via e-mail.

Questi i nuovi prezzi dei piani della durata di 24 mesi di Surfshark VPN:

Starter : 2,19 euro al mese + 3 mesi extra in regalo

: + 3 mesi extra in regalo One : 2,69 euro al mese + 3 mesi extra in regalo

: + 3 mesi extra in regalo One+: 4,29 euro al mese + 3 mesi extra in regalo

L'offerta di Surfshark, disponibile sul sito ufficiale, è valida per un periodo di tempo limitato.

