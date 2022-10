Privacy, come proteggerla con le reti Wi-Fi pubbliche

Sapevi che le reti Wi-Fi pubbliche non sono sempre sicure? Parliamo soprattutto di quelle libere, ossia senza una password che le protegga. Il motivo è semplice: hacker e malintenzionati potrebbero utilizzare queste reti come mezzo per mettere in atto attacchi informatici e rubare informazioni sensibili di chi si connette - dalle password ai dettagli bancari. Ci sono fortunatamente alcune precauzioni che puoi adottare quando non c'è altra alternativa alla connessione con hotspot non protetto: ecco 4 consigli dal team di ExpressVPN.

4 comportamenti utili per proteggersi

Software antivirus. Uno dei vantaggi di alcuni antivirus è avvisarti in caso di accesso a reti inaffidabili o se viene rilevata un'attività non lecita. Non accederei ai tuoi dati finanziari. Se devi controllare il tuo conto in banca, evita di farlo mentre sei collegato a una rete W-Fi pubblica. Non aprire gestori password e/o backup su cloud. Per lo stesso motivo, è meglio evitare di effettuare l'accesso a servizi che contengono informazioni preziose per la nostra privacy. Utilizza una VPN che possa crittografare il tuo traffico di rete nascondendolo da chiunque per mantenere sempre una connessione privata - anche quando sei connesso a una rete pubblica.

Tra i migliori servizi c’è ExpressVPN. Dietro il pagamento di un abbonamento, infatti, dà accesso a 160 server a banda illimitata in 90 Paesi del mondo. Il vantaggio principale è sicuramente la sicurezza: DNS privati e criptati con standard AES-256, funzionalità come Threat Manager per il blocco tracking pubblicitari e split tunneling sono soltanto alcune delle opzioni che il provider mette a disposizione dei suoi utenti.

Si tratta di un servizio comodo, fondamentale e versatile grazie alla compatibilità con gran parte dei moderni dispositivi, come Windows, macOS, Linux, Android, iOS, Smart TV e console di gioco. ExpressVPN è disponibile al prezzo promozionale di 8,76 euro al mese sottoscrivendo un abbonamento annuale, che ti permetterà di risparmiare il 35% di sconto. Non sei soddisfatto? Puoi sempre richiedere il rimborso completo entro 30 giorni. Visita la pagina ufficiale di ExpressVPN a questo link per accedere all’offerta.

