Primo sito WordPress: quale hosting scegliere?

Se la scelta di un hosting è sempre delicata, lo è ancora di più quando il webmaster è alle prime armi.

Nonostante WordPress sia un CMS estremamente semplice da utilizzare, questo necessita di un minimo di dimestichezza. Pur essendovi numerose guide e tutorial disponibili online, è bene addentrarsi in questo mondo con una piattaforma che facilita il primo contatto.

D'altro canto, che si tratti di hobby, di un blog o di un progetto lavorativo, chiunque può avere la necessità di ritagliarsi un proprio piccolo spazio sul Web.

In questo contesto, quanto offerto da Hostinger può costituire l'ambiente ideale per conoscere WordPress.

Primo sito WordPress? Ecco perché scegliere Hostinger

Hostinger è un provider affermato nel settore, famoso per offrire soluzioni adatte a qualunque utente a prezzi più che contenuti.

Lato WordPress, di fatto, offre funzioni specifiche per renderne più facile la gestione. Si parla di installazione automatica con un singolo click, oltre a un backend alimentato dalla cache LiteSpeed. L'ottimizzazione dei siti Web poi, offre velocità di caricamento e affidabilità superiore alla media del settore.

Nello specifico, il piano WordPress Starter offre:

spazio per 100 siti Web

100 GB di memoria SSD

email Gratuite

SSL Gratuito illimitato

dominio Gratis

larghezza banda illimitata

accelerazione WordPress

Gestione multisiti WordPress

WP-CLI

database Illimitati

accesso SSH help_outline.

Una soluzione, di fatto, ideale per chi gestisce siti WordPress per un volume di visite complessivo fino a 25.000 visite al mese. La garanzia di poter contare su un uptime pari al 99,9% inoltre, rappresenta un'ulteriore certezza per chi decide di affidarsi a questo hosting.

Infine, va tenuto conto che WordPress Starter può giovare della modalità d'acquisto “soddisfatti o rimborsati” valida per 30 giorni. Quanto costa dunque questo piano? Grazie all'attuale sconto del 75% questa sottoscrizione è disponibile a soli 2,99 euro al mese.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.