Primo sito web? Perché dovresti svilupparlo con Hostinger Panel

Creare il proprio primo sito web è una grande emozione, ma anche un processo molto delicato.

Il novizio webmaster può facilmente andare incontro a diverse problematiche: dalla delicatissima scelta dell'hosting, al CMS da adottare fino alla gestione del pannello di controllo del backend.

Proprio quest'ultimo può rappresentare un primo ostacolo per chi è alle prime armi. Sebbene cPanel, con le varie versioni, sia gradualmente migliorato, può non essere facile da digerire per un neofita.

In questo senso, Hostinger propone una struttura propria, nota come Hostinger Panel. Stiamo parlando di un ambiente appositamente ideato per risultare facile da utilizzare, soprattutto per chi non ha esperienza nello sviluppo di siti.

Hostinger Panel è la soluzione ideale per gestire al meglio il tuo primo sito Web

Hostinger Panel offre l'opportunità di avere, a portata di clic, tutti gli strumenti di cui un webmaster ha necessità.

Tra di essi, figurano diverse utility ideali per incrementare la velocità del sito, migliorare l'aspetto SEO e gestire al meglio WordPress, il CMS più diffuso al mondo.

L'integrazione del sistema di cache LiteSpeed, poi, consente al sito di raggiungere velocità di caricamento apprezzabili: ciò è utile non solo per quanto concerne l'user-experience, ma anche per ottenere migliori posizionamenti sui motori di ricerca.

Grazie ai diversi piani offerti poi, Hostinger offre una soluzione specifica per qualunque tipo di sito: dal blog amatoriale fino all'eCommerce con centinaia (se non migliaia) di prodotti in vendita.

Grazie alle attuali promozioni poi, i principali piani proposti da questo provider risultano anche più convenienti del solito.

La sottoscrizione Single Web Hosting, la più indicata per la realizzazione di un primo sito, può usufruire di uno sconto dell'81% sul piano biennale rispetto al prezzo di listino.

Ciò si traduce in appena 1,49€ al mese per testare con mano tutte le potenzialità di Hostinger.

