Primo sito web? Con Keliweb, l'hosting low cost parte da 13€

È tutto pronto: il progetto a cui lavoravi da tempo sta per essere ultimato, sei in procinto di aprire il tuo primissimo sito web. Ti manca solo un piccolo particolare, ovvero un servizio di hosting. Ma tutte le soluzioni online sono troppo costose o non si adattano alle tue esigenze? Prova Keliweb, rinomato hosting provider che mette a disposizione un'ampia gamma di servizi hosting che ben si adattano alle necessità di qualsiasi webmaster - che tu sia alle prime armi oppure un professionista.

La nuova promozione lanciata da Keliweb copre entrambe le esigenze. Da un lato troviamo il piano KeliUser, un hosting low cost ideale per il tuo primo progetto sul web, dall'altro KeliPro, servizio hosting professionale perfetto per consolidare la tua attività. Il risparmio è garantito: gli sconti vanno dal 50 al 60%, pari a soli 13,45 euro all'anno per il piano low cost e 17,16 euro per quello professionale. Un prezzo notevole, considerando l'alta qualità del servizio.

Caratteristiche dell'hosting economico KeliUser

KeliUser è un ottimo servizio di hosting economico che ti consentirà di svolgere molteplici attività online, con una spesa incredibilmente ridotta. Per questo motivo è considerata una soluzione perfetta per chi è alle prime armi e desidera al tempo stesso partire con il piede giusto. KeliUser mette a disposizione tutte le risorse necessarie per far crescere la tua presenza online al costo di soli 13,45 euro all'anno (+IVA). Una piccola cifra, per un grandissimo potenziale che ti garantirà presenza online professionale.

Ecco una breve panoramica delle risorse incluse nel piano:

Registrazione gratuita del dominio (estensione .IT)

Spazio web 5 GB

Traffico mensile illimitato

99,99% uptime

10 Caselle e-mail

HTTP/2 e Certificato SSL

1 Database

SiteBuilder

Backup Plus

Pannello DirectAdmin

Assistenza h24

KeliUser o KeliPRO?

Se sei alla ricerca di un servizio che risponda alle tue esigenze specifiche, KeliUser è proprio ciò di cui hai bisogno. Pensato per utenti privati o piccoli professionisti che intendono avviare un progetto web partendo da un piano economico, questo servizio ti consentirà di valutare l'andamento iniziale e - successivamente - di passare a un servizio più performante come KeliPro.

Questo perché KeliUser non è progettato per ospitare siti internet ad alto traffico, ma si pone come una base solida su cui sviluppare il proprio sito web nel tempo. Scegliere KeliUser significa iniziare un percorso online con la massima serenità e tranquillità, sapendo di avere a disposizione tutto ciò di cui hai bisogno per far crescere il tuo progetto giorno dopo giorno.

Sei un professionista che vuole lanciare la propria attività online? Allora il piano giusto per te è KeliPro. Con questo servizio di hosting economico avrai a disposizione una grande quantità di risorse digitali per assisterti nel tuo business in fase di lancio a cui - si auspica - seguiranno ulteriori passi di crescita. Per questo motivo va inteso come un hosting per professionisti e piccole imprese.

Approfitta della promozione a tempo limitato lanciata da Keliweb per ottenere un sostanzioso sconto su entrambi i piani: KeliUser è disponibile ad appena 13,45 euro all'anno invece di 26,90 euro; KeliPro, invece, è scontato al 60% e il prezzo scende così a soli 17,16 euro anziché 42,90. Un ottimo risparmio, che contribuirà a supportarti nella creazione del tuo prossimo progetto online fornendoti tutte le risorse e la sicurezza di Keliweb.

