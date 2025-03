Prime Video testa il doppiaggio AI per alcuni film e serie TV

Prime Video sta sperimentando il doppiaggio assistito dall'intelligenza artificiale per alcuni film e programmi TV con licenza. Ad annunciarlo è stato proprio dal servizio di streaming di proprietà di Amazon. Secondo Prime Video, questo nuovo test includerà servizi di doppiaggio assistiti dall'intelligenza artificiale in inglese e spagnolo latinoamericano. La società statunitense ha spiegato che l’intelligenza artificiale sarà affiancata da professionisti umani per "garantire il controllo di qualità". Inizialmente, la nuova funzionalità sarà disponibile per 12 titoli che in precedenza non avevano il supporto per il doppiaggio. Questi titoli includono il film d'animazione spagnolo "El Cid: La Leyenda", il dramma per famiglie "Mi Mamá Lora" e il film indipendente "Long Lost".

Prime Video: gli altri servizi che utilizzano i doppiaggi AI

Il doppiaggio basato sull'intelligenza artificiale ha guadagnato popolarità nell'industria dell'intrattenimento in quanto aiuta a rendere i contenuti accessibili a un pubblico più ampio. Vari giganti dello streaming hanno iniziato a utilizzare questa tecnologia. Prime Video è soltanto l’ultimo di questi. Ad esempio, Deepdub, un'azienda specializzata nel doppiaggio AI, annovera Paramount+ tra i suoi clienti. Anche YouTube ha investito molto in quest'area, introducendo di recente una funzionalità di doppiaggio automatico che consente ai creatori di tradurre i propri video in più lingue. Prime Video offre già diverse funzionalità AI pensate per migliorare l'esperienza di visione, tra cui "X-Ray Recaps", che riassumono intere stagioni ed episodi. L’altro servizio AI molto utilizzato è "Dialogue Boost", che migliora la chiarezza audio per i dialoghi che potrebbero essere difficili da sentire.

Ad oggi Amazon non ha indicato se la nuova funzionalità di doppiaggio AI sarà disponibile in altre lingue e quando questa potrebbe arrivare in altri paesi. Probabilmente, il recente lancio potrebbe essere una sorta di test, prima di pensare ad un lancio a livello globale. Per avere la certezza di ciò bisognerà attendere un comunicato ufficiale da parte di Amazon.