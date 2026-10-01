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Su Prime Video ad ottobre si riaccende la magia della Champions League

I nuovi clienti di Amazon Prime beneficiano di una periodo di prova gratuita di 30 giorni, che include anche Prime Video.
Su Prime Video ad ottobre si riaccende la magia della Champions League
I nuovi clienti di Amazon Prime beneficiano di una periodo di prova gratuita di 30 giorni, che include anche Prime Video.
Federico Pisanu
Pubblicato il 1 ott 2026
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Le principali competizioni per club stanno osservando un periodo di pausa per gli incontri di Nations League delle varie Nazionali, Italia inclusa. Tra meno di dieci giorni però si tornerà al calcio di sempre, tra Serie A e Champions League. Fin da subito, mercoledì 14 ottobre, i tifosi assisteranno al big match Roma-Real Madrid, in esclusiva su Prime Video come miglior partita del mercoledì. L'esito dell'incontro sembra scontato a favore dei Blancos allenati da Josè Mourinho, grande ex della partita, ma lo stato di forma attraversato dagli uomini di Gasperini in questo avvio di campionato può far sognare i supporter giallorossi e non solo.

Prime Video è il servizio streaming di Amazon, incluso gratuitamente nell'abbonamento Amazon Prime. I nuovi utenti che non hanno mai prima d'ora usufruito di Prime beneficiano di una prova gratuita di 30 giorni, al termine della quale scatta il rinnovo automatico a 4,99 euro al mese o 49,90 euro l'anno.

Pagina prova gratuita Amazon Prime

uefa champions league prime video

Nel turno successivo della fase campionato di Champions League, le due squadre italiane impegnate di mercoledì saranno Como e Inter. I lariani affronteranno in casa il Manchester United, invece l'Inter se la vedrà con lo Shakhtar Donetsk. Ad essere trasmesso in esclusiva sarà proprio il match tra i campioni d'Italia e la squadra ucraina.

L'altro mercoledì di Champions sarà il 4 novembre. Per questa data la scelta di Prime Video è ricaduta su Porto-Napoli, con gli uomini di Massimiliano Allegri in cerca di riscatto dopo un avvio di campionato non brillante.

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