Prime Video: arriva la pubblicità sul servizio streaming di Amazon

Dopo Netflix e Disney Plus, la pubblicità arriva anche su Prime Video. In un recente comunicato diffuso sul proprio blog ufficiale, Amazon ha dichiarato che, a partire da inizio 2024, gli utenti Prime Video di Stati Uniti, Regno Unito, Germania e Canada vedranno pubblicità in forma limitata sulla piattaforma. Ciò significa che la frequenza degli spot sarà di molto inferiore rispetto a quelli che vengono mostrati in TV o su altri servizi di streaming concorrenti. L'azienda estenderà questa novità agli utenti di Francia, Spagna, Messico, Australia e Italia nel corso dell’anno. Se si desidera eliminare la pubblicità sarà necessario pagare 2,99 dollari in più, rispetto all’attuale prezzo dell’abbonamento (negli Stati Uniti).

Pubblicità su Amazon Prime Video: una strategia diversa dai concorrenti

L’integrazione della pubblicità su Prime Video per molti era un passo “scontato”. Dopo l’aumento del prezzo dell’abbonamento in Italia lo scorso 15 settembre (adesso a 49,90 euro l’anno), l’arrivo di un piano comprendente gli annunci era nell’aria. Tuttavia, a differenza dei concorrenti (Netflix in primis), Amazon non introdurrà una sorta di “Piano base con pubblicità”, molto più economico del piano standard, ma con meno servizi. Questa modifica sarà infatti attiva per tutti. È vero che qualche pubblicità potrebbe non infastidire più di tanto gli utenti durante la visione di un film o una serie TV. Tuttavia, bisogna ricordare che, nonostante la promessa di annunci limitati, nulla vieta ad Amazon di aumentarne la durata o il numero in un futuro prossimo. Naturalmente, chi volesse evitare tutto ciò, può sempre passare alla versione di Prime Video senza pubblicità.

Ad oggi l’azienda statunitense non ha ancora rivelato a quanto ammonterà il sovrapprezzo negli altri paesi (magari 2,99 euro?). Amazon ha comunque fatto sapere che, alcune settimane prima dell’arrivo ufficiale di questo nuovo piano, informerà gli utenti con una comunicazione via e-mail.