Prime Days alle porte, con Crédit Agricole puoi ricevere fino a 275€ in Buoni Regalo Amazon

Crédit Agricole si presenta con un'offerta di conto corrente online ideale per chi cerca un servizio bancario completo, conveniente e digitale. In vista dei prossimi Prime Days, Crédit Agricole propone promozioni imperdibili, tra cui buoni Amazon fino a 250€ e un conto corrente a canone zero per i primi nove mesi. Ecco i dettagli principali dell'offerta.

Conto e carta a canone zero

Per i primi nove mesi, il conto corrente online di Crédit Agricole è a canone zero. Successivamente, il canone può essere facilmente azzerato se si soddisfano alcune condizioni, come essere under 35, accreditare lo stipendio o la pensione, avere un dossier titoli attivo o un patrimonio superiore o uguale a 5.000€.

Carta Crédit Agricole Visa evoluta

La carta di debito Crédit Agricole Visa si distingue per la sua praticità e sicurezza. È possibile collegarla immediatamente ai wallet digitali per un utilizzo immediato e può essere gestita comodamente dall'app, con funzioni che permettono di bloccarla o metterla in pausa in caso di necessità.

Gestione tramite App

L'app Crédit Agricole Italia permette di monitorare il proprio conto e i propri investimenti in ogni momento. Con un'interfaccia user-friendly, l'app offre la possibilità di richiedere prodotti bancari e di rimanere sempre in contatto con un consulente dedicato, disponibile anche a distanza.

Promozioni: Buoni Regalo fino a 275€

Una delle promozioni più interessanti è la possibilità di ottenere fino a 100€ in buoni Amazon utilizzando la carta di debito associata al conto. Per accedere a questa offerta, basta aprire il conto online entro il 5 settembre e utilizzare il codice promozionale “VISA”. Oltre a ciò, è previsto un bonus di 25€ per ogni amico che apre un conto, fino a un massimo di sei amici, e ulteriori 25€ se si sottoscrive l'assicurazione Protezione Mezzi di Pagamento.

Vantaggi per i clienti

I vantaggi non si fermano qui. Con Crédit Agricole, i bonifici SEPA online e le domiciliazioni bancarie sono gratuiti, mentre i bonifici istantanei prevedono una commissione minima di 0,90€. Anche i costi per l'invio di documenti di sintesi periodici online sono nulli, garantendo trasparenza e risparmio.

Premiati con American Express

Per chi cerca ulteriori vantaggi, Crédit Agricole offre la possibilità di richiedere una carta di credito Oro American Express con quota gratuita il primo anno, direttamente dall'app. Questa carta offre numerosi benefici aggiuntivi, ideali per chi desidera un servizio di pagamento premium.

Per conoscere l'offerta completa di Crédit Agricole clicca qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.