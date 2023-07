Prime Day: Mac mini con M1 al minimo storico (549 euro)

Tra le super offerte del Prime Day 2023 di Amazon registriamo quella che ha per protagonista il Mac mini con a bordo il processore M1. Fino alle 23:59 del 12 luglio potrai acquistarlo a 549 euro, nuovo minimo storico per il mini PC di Apple. A questo prezzo, per le caratteristiche e le performance che offre, è di gran lunga il miglior investimento che tu possa fare.

Mac mini con M1 in super offerta al Prime Day

Il Mac mini con a bordo il processore M1 si presenta con un design compatto, due Thunderbolt 3, una porta HDMI 2.0, due USB-A, il jack audio e una porta Gigabit Ethernet. A distanza di tre anni dalla sua uscita, continua a offrire perfomance superiori rispetto ai classici mini PC Windows con processore Celeron o Pentium.

Giusto per dare un quadro della situazione, per eguagliare le prestazioni del Mac mini in multi-core occorre scomodare i processori i7 di undicesima generazione serie H.

Tutto questo per dirti che il Mac mini M1 di Apple è un mini PC che ad oggi non ha ancora trovato un degno erede. La configurazione con cui viene venduto (8GB+256GB) si adatta alla perfezione alla maggioranza degli utilizzi, anche per le attività che richiedono un dispendio di risorse maggiore, come programmazione, fotoritocco, video e musica. Performante, silenzioso e compatto, che cosa chiedere di più a questo prezzo?

Cogli al volo l'offerta del Prime Day per il Mac Mini con M1, così da acquistarlo al nuovo minimo storico di 549 euro. Venduto e spedito da Amazon, puoi anche beneficiare delle 5 rate senza interessi da 109,80 euro al mese.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.