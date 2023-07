Prime Day: iPad Pro con M1 (terza generazione) al nuovo minimo storico

Tutto si può dire meno che queste prime ore di Prime Day 2023 stiano deludendo le aspettative. Uno dei best buy di giornata è l'iPad Pro con il processore M1 del 2021 (terza generazione), in offerta al prezzo più basso di sempre di 1.099 euro. Prima di oggi, sempre su Amazon lo stesso modello con 2TB di memoria interna era venduto a 1.539 euro. Di fatto risparmi 440 euro rispetto al prezzo più basso di prima. Non rientri col budget? Nessun problema, puoi usufruire delle 5 rate Amazon senza interessi da 219,80 euro al mese.

iPad Pro con M1 da 11 pollici in super offerta al Prime Day

iPad Pro con il potente processore M1 è un tablet che per prestazioni è del tutto paragonabile a un PC. Fino a oggi l'unico limite era il prezzo, visto che la configurazione protagonista dell'offerta del Prime Day di listino costa oltre 2.400 euro. Oggi invece bastano 1.099 euro, come già accennato nell'introduzione.

Un super prezzo quindi per un super tablet, quale è iPad Pro con chip M1. E non poteva essere altrimenti, dato che M1 è a tutti gli effetti un processore desktop, con cui Apple ha rivoluzionato il mercato dei notebook un paio di anni fa, lasciando alla concorrenza le briciole.

Al di là delle prestazioni da PC, segnaliamo tra i punti di forza l'eccellente display mini-LED, l'ottima qualità costruttiva, la possibilità di collegarlo a monitor e hard disk esterni e la connettività 5G.

Insomma, iPad Pro con M1 è un investimento a lungo termine, che ti permette di aumentare la superficie di lavoro, la produttività e al tempo stesso la goduria nel giocare a titoli anche pesanti o nel vedere i nuovi episodi della tua serie preferita.

Approfitta del Prime Day per acquistare l'ottimo iPad Pro con chip M1 al prezzo più basso di sempre mai registrato su Amazon.

