Prime Day: gruppo di continuità a 2 uscite di Tecnoware a meno di 40 euro su Amazon

Se vuoi proteggere i tuoi dispositivi elettronici da black-out, sbalzi di tensione e sovratensioni, il Tecnoware UPS ERA PLUS 900 è il gruppo di continuità ideale per questo tipo di attività. Secondo quanto riportato dalla società riesce infatti a reggere una potenza di 900 VA, è capace quindi di alimentare fino a 2 dispositivi con presa Schuko, come PC, monitor, modem, router, TV, console (PS5 - XBOX - SWITCH) e tanto altro. Acquistalo ora su Amazon a soli 39,99€ invece di 69,00€.

Lato specifiche, ha un’autonomia fino a 13 minuti se si utilizza con un PC o fino a 50 minuti per un modem, che ti dà il tempo necessario per salvare i tuoi dati e spegnere i tuoi dispositivi in sicurezza.

Inoltre, ha una funzione di stabilizzazione AVR, che regola la tensione in uscita in caso di fluttuazioni della rete elettrica.

Il Tecnoware UPS ERA PLUS 900 ha un design compatto e risulta essere sicuramente molto silenzioso, quindi perfetto per essere inserito anche all'interno di un ambiente domestico o lavorativo. Ha anche un indicatore LED e un segnale acustico, che ti avvisano dello stato dell’UPS e della batteria. In conclusione, è il gruppo di continuità ideale per chi vuole stare sicuro e tranquillo che nulla possa succedere ai propri dispositivi elettronici.

Non lasciarti sfuggire l'offerta su Amazon: infatti grazie ai Prime Day potrai acquistare il prodotto in sconto del 42%.

