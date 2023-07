Prime Day: Elgato HD60 X per streaming in 4K HDR adatto per PC, PS5, PS4 e Xbox in promo su Amazon

Se sei un appassionato di videogiochi e vuoi condividere i tuoi gameplay online, l’Elgato HD60 X è la scheda di acquisizione che fa per te. Questa scheda ti permette di catturare e trasmettere in streaming ciò che sta avvenendo nella tua PS5, PS4/Pro, Xbox Serie X/S, Xbox One X/S, su OBS, ed è adatto anche per Mac. Acquistalo ora su Amazon a soli 139,99€ invece di 190,00€.

L’Elgato HD60 X supporta la risoluzione 1080p a 60 FPS con HDR10 o 4K a 30 FPS, che ti offre immagini nitide, colori vividi e dettagli realistici. Inoltre, ha una latenza molto bassa, che ti assicura una sincronizzazione perfetta tra il video e l’audio.

Inoltre è facile da usare, basta collegarlo alla tua console e al tuo PC o Mac tramite il cavo USB 3.0 e avviare il software Elgato Game Capture HD. Con questo software puoi personalizzare la tua live aggiungendo webcam, overlay e molto altro.

E se non vuoi andare in live, puoi anche registrare tutto sul tuo disco rigido o su una scheda SD, per poi editarle e condividerle sui tuoi social preferiti.

L’Elgato HD60 X è la scheda di acquisizione ideale per lo streaming e la registrazione di alta qualità. Approfitta ora della promo su Amazon e acquistalo in sconto del 26% grazie ai Prime Day. Ricordati inoltre di abbonarti a Prime per richiedere la spedizione gratuita del prodotto.